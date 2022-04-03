Rus doğalgazında bilmece sürüyor

Doğalgazı büyük oranda Rusya'dan temin eden Avrupa ülkelerinde Ruble ile ödeme resti sonrası belirsizlik artıyor. Henüz Avrupa'ya yönelik doğalgaz arzında bir kesinti olmazken Avrupalı liderler kararlarını kesinleştirmiş değil.

Sozcu.com.tr

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Rus doğalgazına bağımlı olan Avrupa’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ruble ile ödeme resti sonrası soru işaretleri artmaya devam ediyor.

Rusya geçtiğimiz ‘dost olmayan ülkeler’e sattığı doğalgazın ödemesini 1 Nisan’dan itibaren Ruble ile alacağını açıklamıştı. Bu karar Ruble’nin değerini korumak amacıyla ve Rusya’ya dönük ekonomik yaptırımlara karşı alındı.

Karar 1 Nisan’da yürürlüğe girse de Avrupalı ülkeler henüz bu durumu kabul edip etmeyeceklerine ilişkin resmî bir bildirimde bulunmadı.

AVRUPA BAĞIMLI

AB'nin gaz ithalatının yaklaşık yüzde 40'ı ve petrol ithalatının yüzde 30'u Rusya'dan yapılıyor. Bu enerji ürünlerinin parası ise çoğunlukla euro ve dolar olarak ödeniyor. Rusya AB'ye gaz satışlarından günde 400 milyon euro kazanıyor.

Ancak Rusya'nın enerji arzını kesmesi durumunda AB'nin şuan için bu ürünleri ikame edecek bir kaynağı yok. Bu nedenle Avrupa’ya sevk edilecek doğalgaz konusunda belirsizlik hâlâ sürüyor.

AVRUPA RÜZGÂRA YÜKLENDİ

Rus gazında bilmece sürerken Avrupa ülkeleri Rus doğalgazına yeni alternatifler aramaya devam ediyor. Aynı zamanda karbon salınımını azaltmaya çalışan AB ülkeleri, kömür ve nükleer enerji gibi seçeneklere sıcak bakmazken ağırlıklı olarak yenilenebilir enerjiye yönelmeye çalışıyor.

WindEurope verilerine göre, haftanın ilk üç gününde rüzgâr çiftlikleri AB’de elektrik üretiminin yalnızca yüzde 20,5’ini gerçekleştirdi. Bu pay normalde ortalama yüzde 10 civarında gerçekleşiyordu.

Öte yandan Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 azalarak 38,5 milyar metreküpe düştüğünü bildirdi.

HENÜZ BİR KESİNTİ YOK

Bu sırada kesinti iddiaları ile ilgili bilgi veren Rus yetkililer şimdilik böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Rus enerji devi Gazprom cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupalı ​​tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğalgaz tedarik etmeye devam ettiğini söyledi.

Interfax’ın haberine göre, Gazprom sözcüsü Sergei Kupriyanov gazetecilere verdiği demeçte, “Gazprom, Avrupalı ​​tüketicilerin 1 Nisan’daki 108,4 milyon metreküplük rezervasyonlarına uygun olarak, Ukrayna topraklarından transit geçiş için normal modda Rus gazı sağlıyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Ruble ile ödemeye henüz onay vermeyen ülkelere gaz kesintisinin söz konusu olmadığını açıkladı.

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