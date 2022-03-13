Rus zenginler varlıklarını o ülkeye taşıdı: Kriptoları nakde çeviriyorlar

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) kripto firmalarının yöneticileri ve finansal kaynaklar, Batı yaptırımlarından kaçan zengin Rusların güvenli bir sığınak aradığı için Birleşik Arap Emirlikleri’ne yöneldiğini açıkladı

Sozcu.com.tr

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ABD’nin başını çektiği batılı ülkelerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rus zenginleri, kriptoya taşıdığı paraları Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) nakde çevirmeye çalışıyor.

Reuters’ın ulaştığı bazı kaynaklar kimi müşterilerin BAE’de gayrimenkul yatırımı yapmak için kripto para kullandığını, bazılarının da kripto paralarını nakde dönüştürmek ve başka yerlerde saklamak için oradaki firmaları kullanmak istediğini belirtti.

BAE çatışmada nispeten tarafsız bir duruş sergilediği için kısıtlamalardan kaçınanlar tarafından potansiyel bir alan olarak görülüyor. BAE, BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya'yı kınama kararı almaya çalıştığı toplantıda da çekimser oy verdi. BAE'de iş kuran Rusların şu anda kendileri ve aileleri için vize alma hakkı bulunuyor. Vize kuruluşları ise başvuruların arttığını söylüyor.

MİLYARLARCA DOLAR BOZDURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bir kripto firması, son 10 gün içinde İsviçreli komisyonculardan milyarlarca dolarlık bitcoini tasfiye etmek isteyen çok sayıda soru aldığını belirtti. Firma Rus müşterilerin İsviçre’nin varlık dondurma kararı almasından korktuğunu belirtti. Ayrıca taleplerin hiçbirinin 2 milyar doların altında olmadığı belirtildi.

BAE’deki bir finans kaynağı da Rusların paralarını diğer alanlardan Körfez devletine sokmanın bir yolu olarak kripto kullandığını ve Dubai’de mülk satın aldığını doğruladı. Üç Batılı diplomat da son haftalarda servetleri için BAE’ye sığınan Rusların sayısının giderek artmasından daha fazla endişe duyduklarını söyledi.

Bazı uzmanlar, blok zinciri ile desteklenen kripto para işlemlerinin büyük ölçekli yaptırımlardan kaçınmayı zorlaştırdığını düşünüyor. ABD Hazinesi ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, kripto kullanarak yaptırımları atlatmanın uygulanabilir olmadığını söyledi ve sektördeki şirketlere dikkatli olma çağrısında bulundu.

BAE GRİ LİSTEYE ALINABİLİR

Ayrıca Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Birleşik Arap Emirlikleri’ni yasadışı mali gelirlerle mücadelede bir ilerleme sağlamadığı için gri listeye alınacağını belirtmişti.

FATF'den 3 yetkili geçtiğimiz hafta BAE’nin gözden geçirme sürecinde yeterince iyi performans göstermediğini, bu nedenle daha fazla gözetim altında kalacağını bildirmişti.

Organizasyonun nihai karar için görüşmelerde bulunduğu, kararın bugün içerisinde belli olacağı belirtildi.

BAE ise karar sonrası açıklama yapacağını duyurdu. BAE’nin gri listeye alınması, finansal piyasaları büyüyen ve daha fazla yatırım çekmek için adımlar atan Suudi Arabistan'la rekabeti açısından zorlayıcı olabilir. BAE, ocak ayında kurum tarafından gri liste için izlemeye alınmıştı.

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