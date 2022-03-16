Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini satabilir mi?

Dolar ve euro cinsi rezervleri bloke edilen Rusya'nın 2 bin 300 tonluk devasa altın rezervini kullanması da kolay olmayacak. Bloomberg, dikkat çeken analizde Türkiye-İran örneğine işaret etti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'yı işgali gerekçesiyle sert yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın elindeki yaklaşık 2 bin 300 tonluk altın rezervlerini kullanmasının da kolay olmayacağı yorumları yapılıyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) başını çektiği Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'na yaptırım uygulaması nedeniyle Moskova'nın 640 milyar dolarlık rezervinin yaklaşık yarısına erişimi kesilmişti.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, büyük kısmı ülke içinde olan 140 milyar dolarlık altın rezervinin de Moskova tarafından kullanımının zorluklarına işaret eden bir analiz yayımladı.

DÜNYADA BEŞİNCİ SIRADA

“140 milyar dolarlık soru: Rusya devasa altın yığınını satabilir mi?” başlıklı analizde Rusya'nın son 15 yılda altın rezervini yaklaşık altına katına çıkardığı ve bu açıdan dünyada beşinci sırada bulunduğu aktarıldı.

Rusya Merkez Bankası'nın yurt dışındaki dolar ve euro cinsi rezervleri bloke olduğu için para birimi rubleyi desteklemek üzere elindeki altın rezervleri kullanabileceği hatırlatılan analizde, yaptırımlar nedeniyle bu adımın da kolay olmayacağı vurgulandı.

EK YAPTIRIMLAR YOLDA

ABD, İngiltere ve AB'nin Rusya Merkez Bankası ile iş yapılmasını yasakladığını, ceza ve itibar zedelenmesi korkusu nedeniyle de işlemcilerin ve bankaların Rusya'nın külçe altınlarını dolaylı olarak satın almaktan çekindiklerini aktaran ajans, ABD'de senatörlerin Rus altınının alım satımına ikincil yaptırımlar getirmek istediğini kaydetti.

Analizde, ABD'de senatörlerin Rusya'nın altın işlemlerini engellemek ve Çin ile Hindistan gibi ülkelerdeki bankaları caydırmak için yeni karar hazırlığında olduğuna dikkat çekilerek, Pekin yönetiminin, ABD yaptırımlarından etkilenmek istemediği, bunun da Rusya'nın seçeneklerini daha da sınırlandırdığı vurgulandı.

Öte yandan, ABD, İngiltere ve AB'nin yaptırım kararlarının ardından Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) ve ABD merkezli CME Group, Rus altın ve gümüş rafinerilerinin akreditasyonunu askıya almış, Rus altınlarının Batı piyasalarında işlem görmesinin önüne geçecek bir adım atılmıştı.

‘ÇİN VE HİNDİSTAN’IN KAPISINI ÇALABİLİR’

Rusya'nın böylesi zamanlar için altın rezervi biriktirdiğini belirten İrlanda'daki Cork Üniversitesi'nden Fergal O'Connor, “Ama kimse sizinle işlem yapmazsa, elinizdekinin bir önemi yok” dedi.

CPM Group yönetici ortağı Jeff Christian, Moskova'nın elindeki altını satmak ya da altını kullanıp borç almak için Hindistan ve Çin gibi doğu ülkelerinin merkez bankalarının kapısını çalabileceğine ancak indirimli fiyat olabileceğine işaret etti.

Rusya'nın Çin'deki Şanghay Altın Borsası'nı da satış için kullanabileceğini belirten Christian, büyük miktarda satış beklemediğini ekledi.

Citigroup, işlerin kötüye gitmesi durumunda Rusya'nın iç piyasada altın satıp ruble alabileceğine işaret etti.

TÜRKİYE HATIRLATMASI

Bloomberg, daha önce altın işlemleri kısıtlanan ülkelere ve bu ülkelerin attığı adımlara dair hatırlatmalarda da bulundu.

Geçen sene Londra Külçe Piyasası Birliği, Kırgızistan Merkez Bankası'na kısıtlama getirmiş, bu ülke de küresel piyasalara erişmek için İsviçre'deki rafinerilerin kapısını çalmış ancak ceza korkusuyla burada da sorun yaşamıştı.

İran da yaptırımları aşmak için altın rezervlerini kullanmış, altın işlemleriyle Türkiye ile yapılan ticaret, Türkiye ve ABD'de soruşturma konusu olmuştu. Nitekim, ABD'de Halkbank, İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanıyor.

İran'ın altını kullanarak yaptırımları aşma mekanizmasında Dubai, önemli bir rol oynamıştı.

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