Rusya ayçiçek yağı ihracatına kota getirmeyi planlıyor

Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev, bakanlığın hükümete ayçiçek yağı ihracatına kota getirilmesini teklif ettiğini açıkladı. Hangi ülkelere ne kadarlık kota uygulanacağı, Türkiye için de büyük önem taşıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev, bakanlığın hükümete ayçiçek yağı ihracatına kota getirilmesini teklif ettiğini açıkladı.

Patruşev ayrıca, tarım ve ticaret bakanlıklarının süt ve çocuklar için gıda ürünlerinde yabancı ambalaj tedarikçilerini ikame edecek alternatifler araştırdığını söyledi.

TÜRKİYE’NİN İTHALATINDA RUSYA BİRİNCİ

Türkiye, 2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının yüzde 50,6’sını Rusya’dan, yüzde 14,6’sı ise Ukrayna’dan gerçekleştirmişti.

Savaş nedeniyle bu iki ülkeden ayçiçeği ithalatında sorun olması, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de fiyat artışı ve arz sorunlarına neden olmuştu.

Kota uygulamasının detayları Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

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