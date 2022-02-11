Rusya Merkez Bankası’ndan bir faiz artışı daha

Rusya Merkez Bankası, bugün bir kez daha faiz artışına gitti ve politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 9,5'e çekti. Ülkede enflasyon ocakta yüzde 8,7 ile altı yılın zirvesine yükselmişti.

Sozcu.com.tr

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Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 9,5’e yükseltti.

Ülkede yıllık tüketici enflasyonu, ocakta yüzde 8,7 ile son altı yılın zirvesine yükselmişti. Bu oran, bankanın yüzde 4’lük resmi hedefinin iki katından fazla bir seviyeye işaret ediyor.

Mart 2021’de politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,5’e çeken Rusya Merkez Bankası, 10 ayda faizi toplamda 525 puan yükseltmiş oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonda yukarı yönlü risklere işaret edilerek sonraki toplantılarda da faiz artışı olabileceği sinyali verildi.

DÜNYADA ENFLASYONLA BİRLİKTE FAİZLER ARTIYOR

Dünya genelinde enflasyon artışı merkez bankalarını parasal sıkılaşmaya doğru itiyor.

Dünyanın bir numaralı ekonomisi ABD’de de ocakta enflasyonun yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine yükselmesi, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) bu yıl toplamda 1,75 puanlık faiz artışı geleceği beklentisinin artmasına neden oldu.

Euro bölgesinde de ocakta enflasyon yüzde 5,1 ile rekor seviyeye yükselirken, Avrupa Merkez Bankası’nın eksi seviyedeki mevduat faizini yükseltmeye başlaması yönünde beklentiler oluştu.

Enflasyondaki artış dünya genelinde hükümetlerin borçlanma maliyetlerini de artırıyor.

Türkiye’de ise Merkez Bankası (TCMB), dünyadaki genel eğilimin tersi yönde hareket ederek enflasyon artarken faiz indirimlerine gitti ve ocakta enflasyon yüzde 48,7 ile 20 yılın zirvesine yükseldi.

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