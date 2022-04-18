Rusya Merkez Bankası’ndan sermaye kontrollerini gevşetme sinyali

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, politika faizinde indirimlerin devam edeceğini ve sermaye kontrollerinin gevşetilebileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuştu. Nabiullina bugün yaptığı açıklamada faiz oranlarında indirimlerin devam edeceği ve yaptırımların gevşetileceği sinyalini verdi.

Nabiullina, Rusya ekonomisinin batı yaptırımlarının etkisine hızlı bir şekilde uyum sağladığını ancak enflasyonu yüzde 4 hedefine geri döndürmenin iki yıl alacağını söyledi.

‘EKONOMİ ZORLU BİR DÖNEME GİRİYOR’

Yaptırımlarla ilgili yapısal değişikliklerin gerektiği zorlu bir döneme girdiklerini belirtilen açıklamada Nabiullina, ekonomi için temel sorunların ithalat, lojistik ve ihracat kısıtlamaları ile ilgili olduğunu kaydetti.

Nabiullina ayrıca konuşmasında, “Merkez Bankası, ihracatçıların döviz gelirlerinin satışını daha esnek hale getirmeyi düşünüyor” diyerek sermaye kontrollerinin hafifletilebileceği mesajını verdi.

‘PİYASA BEKLENENDEN YUMUŞAK TEPKİ VERDİ’

Nabiullina, sermaye kontrolleri ile ilgili şunları söyledi:

Piyasaları askıya alma kararı gerekliydi, aksi takdirde yabancıların çıkışı oynaklığa neden olur ve kitlesel iflasları tetiklerdi. Banka, piyasa katılımcılarının oynaklığını ve soğuk duygularını sınırlamak için piyasaları manuel olarak yönetti. Piyasa yeni duruma beklenenden çok daha yumuşak tepki verdi.”

TEDARİK SORUNU İÇİN ÖNLEM ALINACAK

Nabiullina son olarak Merkez Bankası’nın Rusya’nın kendi kendine tedarik edemediği ekipman ve hammadde ithalatını teşvik etmek için bir program başlatmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat’ta bankanın politika faizi oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye yükseltmiş, 8 Nisan’da yüzde 17’ye indirmiş, bu dönem içinde sermayenin ülke dışına çıkması için sert önlemler getirmişti.

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