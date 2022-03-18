Rusya Merkez Bankası’ndan yeni faiz kararı

Rusya Merkez Bankası önceki haftalarda sert yükselttiği politika faizini son toplantısında sabit tuttu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20’de sabit tuttu. Ekonomistler politika faizinin yüzde 20’de sabit tutulmasını bekliyorlardı.

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı finansal yaptırımlarla birlikte Rus Rublesi’nin değer sert düşmüş, Rusya Merkez Bankası da bu gelişmenin karşısında özel önlemler almıştı.

ACİL ÖNLEMLER ALMIŞTI

Banka 28 Şubat’ta bir acil durum hamlesiyle politika faizini yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye yükseltmişti. Rusya Merkez Bankası pandemi sürecinde politika faizini yüzde 4,25 seviyesine kadar düşürmüş, 2021’in Mart ayından itibaren de faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çekmişti.

Ayrıca Rusya yaptırımlara ve Ruble’deki düşüşe karşı yeni önlemler alarak sermaye kontrolleri getirmişti. Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80’ini satma zorunluluğu getirdi.

Rusya Merkez Bankası ise çeşitli döviz transferlerine sınırlamalar getirmişti. Banka bugünkü açıklamasında, sermaye kontrollerinin finansal sistemin istikrarlı çalışmasına yardım ettiğini duyurdu.

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