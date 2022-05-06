Rusya ve Ukrayna’ya ihracatta savaşın etkisi belli oldu

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya toplam ihracatı 2021 Nisan'da 638 milyon dolar iken 2022 Nisan'da 500,2 milyon dolara geriledi. En büyük kaybı çimento, mücevher, otomotiv ve çelik sektörleri yaşadı.

Gamze BAL

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Nisan ayına ilişkin dış ticaret rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşının ihracatçıya kaybının derinleştiği ortaya çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, savaş, ihracatçıya nisan ayında 137,8 milyon dolar kaybettirdi.

Türkiye’nin bu iki ülkeye toplam ihracatı 2021 Nisan’da 638 milyon dolar iken 2022 Nisan’da 500,2 milyon dolara geriledi.

Yılın ilk 4 ayında ise Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 5,5 düşüşle 1,4 milyar TL’ye gerilerken; aynı dönem aralığında Ukrayna’ya yapılan ihracat ise yüzde 21,7 azalarak 542 milyon dolara düştü.

UKRAYNA’YA İHRACAT NİSANDA YÜZDE 49,3 AZALDI

Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı 2021 Nisan’da 207,5 milyon dolar iken 2022 Nisan’da 105,2 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 4 ayında Ukrayna’ya yapılan ihracat ise yüzde 21,7 düşüşle 542.1 milyon dolara düştü.

Mart ayında ise Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı yıllık yüzde 79,9, aylık yüzde 81 azalışla 41,7 milyon dolara inmişti.

EN BÜYÜK KAYIP ÇİMENTO, MÜCEVHER VE OTOMOTİVDE

Ukrayna’ya ihracatta, tütünden çimento-cam ve seramiğe, çelikten zeytinyağı ve mücevhere kadar pek çok farklı sektör büyük kayıp yaşadı.

2021 Nisan’da Ukrayna’ya 2 bin 158 milyon dolarlık tütün ihracatı yapan Türkiye’nin bu ihracatı 2022 Nisan’da yüzde 100 azalarak sıfırlandı.

Ukrayna’ya yapılan çimento-cam-seramik-toprak ürünleri ihracatı ise 2022 Nisan’da yıllık bazda yüzde 92,4 azalarak 563 bin dolara; zeytin ve zeytinyağı ihracatı da yüzde 88,2 azalarak 11,9 bin dolara geriledi.

Ukrayna’ya yapılan mücevher ihracatı ise 2022 Nisan’da yıllık bazda yüzde 88,3’lük azalışla 80 bin dolara indi.

2021 Nisan’da Ukrayna’ya 20.1 milyon dolarlık ihracat yapan otomotiv sektörü ise 2022 Nisan’da yüzde 75,2’lik kayıp yaşayarak 5 milyon dolarlık ihracat yapabildi.

Çelik ihracatı da 2022 Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 70,4 azalarak 7,5 milyon dolara düştü.

RUSYA’YA İHRACATTA SINIRLI DÜŞÜŞ

Rusya’ya yapılan ihracat ise, Nisan 2022’de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,2 azalışla 395 milyon dolara indi.

Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 düşüşle 252,4 milyon dolara gerilemişti.

2022 Ocak-Nisan aralığındaki ilk 4 aylık dönemde ise Rusya’ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 azalarak 1,4 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, 2022’nin ilk üç ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4 düşüşle 1 milyar 70 milyon dolar olmuştu.

RUSYA’YA İHRACATTA EN BÜYÜK KAYIP ÇELİKTE

Rusya’ya yapılan ihracatta en büyük kaybı çelik sektörü yaşadı.

Bu ülkeye yapılan çelik ihracatı 2022 Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,7 azalarak 7 milyon dolara düştü. Çelik ihracatçısının Nisan 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre kaybı 12,4 milyon dolar oldu.

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