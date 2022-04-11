Rusya’da ilk temerrüt gerçekleşti

Rusya Demiryolları, bir tahvil ödemesini zamanında gerçekleştiremediği için temerrüde düştü. Bu karar, Rusya'nın finansal yaptırımlara maruz kalmasının ardından gelen ilk temerrüt kararı oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Federasyonu’na ait Rus Demiryolları şirketi, geçtiğimiz ay yapması gereken kupon ödemesini kaçırdığı için uluslararası otorite tarafından temerrüde düşürüldü. Böylece ilk kez bir Rus devlet şirketi yaptırımların etkisiyle temerrüde düşmüş oldu.

Rus Demiryolları, geçtiğimiz ay vadesi gelen tahvilin ödemesini gerçekleştiremedi. Şirketin temerrüde düştüğü ilan edildi. Kredi Türevleri Karar Komitesi, (Credit Derivatives Determinations Committee) 10 günlük ek süreyi kaçıran şirketin 14 Mart'ta yapması gereken ödemeyi gerçekleştirmediğini ve şirketin temerrüde düştüğünü duyurdu.

ŞİRKET BORCU YATIRDI ANCAK ÖDEME GERÇEKLEŞMEDİ

Rusya'nın ekonomik yaptırımlara uğraması nedeniyle Rus şirketler finansal işlemlerde zorluklar yaşıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Rus Demiryolları, ödemeyi gerçekleştirdiklerini ancak işlemin geçerli sayılmadığını belirtti.

Şirket, kupon ödemesini yapmayı denediğini ancak “muhabir bankacılık ağındaki yasal ve düzenleyici uyum yükümlülükleri” nedeniyle ödemenin tahvil sahiplerine ulaşamadığını kaydetti.

Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana, Batılı bankalar ve diğer finansal aracılar, Rus borçluları küresel finansal sistemden egale etmek amacıyla tahvil ödemelerini bloke ediyor. Rusya Maliye Bakanlığı ise ABD’nin ve diğer batılı ülkelerin Rusya’yı temerrüde zorladığını ileri sürüyor.

100 YIL SONRA İLK OLABİLİR

Bu sırada Rusya hükümeti de ABD doları cinsinden yapılması planlanan bir ödemeyi, hafta başında ruble cinsinden gerçekleştirmek üzere düzenlemelerde bulunmasının ardından, yüzyıldan fazla bir süre içerisinde ilk kez dış borç nedeniyle temerrüde düşme riski ile karşı karşıya.

Konu ile ilgili konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı devletlerin Rusya’nın kamu borcunu temerrüde düşürmeye çalışması halinde, Rusya’nın yasal işlem başlatacağını söyleyerek, Moskova’nın Batılı devletler ile sürdürdüğü ekonomik savaşta tonunu sertleştirdi.

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