Rusya’da ruble ve borsa toparlanıyor: Şok faiz artışı gelebilir

Dün rekor kayıp yaşayan Rus rublesi ve Moskova borsası, kamu müdahaleleriyle birlikte bugün toparlandı. Dün yüzde 33'lük tarihi kayıp yaşayan Moskova borsası bugün yüzde 20'nin üzerinde artıda seyrediyor. Rusya Merkez Bankası'nın şok faiz artışına gidebileceği konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İşgal ve yaptırım haberleriyle dün rekor kayıplar yaşayan Rus rublesi ve Rus borsasında bugün toparlanma var.

Dün 80’den 90’a da fırladıktan sonra 85’e gerileyen Rus rublesi/ABD doları kuru, bugün 83,3 seviyelerine geriledi. Dün 101’i gören ruble/euro kuru da bugün 93,5 seviyelerine çekildi.

Bugün ruble, dolar ve euro karşısında yüzde 2’nin üzerinde artıda seyrediyor.

BORSADA TOPARLANMA

Dün yüzde 33’lük tarihi çöküş yaşayan Moskova Borsasında MOEX ve RTS endeksleri bugün yüzde 20’nin üzerinde artıda seyrediyor.

Reuters da bugünkü haberinde, ruble ve Rus hisselerinin tarihi düşük seviyelerden toparlandığına dikkat çekti.

Rusya Merkez Bankası müdahalelerinin ruble ve hisselerin toparlanmasında etkili olduğu düşünülüyor. Rusya’nın uluslararası ödemeler sistemi Swift’ten çıkarılmaması ve enerji ihracatının yaptırım paketi dışında kalması da yükselişte etkili.

ŞOK FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Öte yandan, Rusya’da ocakta yüzde 8,7 ile son altı yılın zirvesine çıkan enflasyonun daha da artması, bu paralel olarak da yüzde 9,5 seviyesinde olan merkez bankası politika faizinin daha da yükseltilmesi bekleniyor.

2014 yılında Kırım’ın ilhakı ve sonrasında gelen yaptırımların piyasaları sarsması nedeniyle Rusya Merkez Bankası, olağanüstü toplanıp faizi yüzde 10,5’ten yüzde 17’ye yükseltmişti.

Reuters, benzer bir adımın gelebileceğini öne sürdü.

Nitekim, ABD yatırım bankası Morgan Stanley, Rusya Merkez Bankası’nın olağanüstü toplantıyla politika faizinde 400 baz puan ya da üstünde artışa gidebileceğini öne sürdü.

Alor Brokerage da, Rusya’nın ruble/dolar kurunu 80 civarında tutmak için 200-300 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini müşterilerine iletti.

18 Mart’ta toplanacak olan Rusya Merkez Bankası’nın zaten faiz artışına gitmesi bekleniyordu ancak son gelişmeler nedeniyle faizin daha önce planlanandan daha fazla ve daha önce artırılabileceği düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir G7 liderleri Rusya yaptırımları konusunda bölündü

İlginizi Çekebilir Petrol ve altında sert dalgalanma

İlginizi Çekebilir Dolarda sert dalgalanma