Rusya’dan batı yaptırımlarına karşı yeni hamleler

Rusya'nın batı yaptırımlarına karşı yeni adımlar atmaya devam ediyor. Rusya Merkez Bankası'nın bazı batı yaptırımlarına mahkemede itiraz edeceğini açıklanırken Putin, Rus şirketlerin hisselerinin yurt dışında işlem görmesini yasakladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya, batının ağır ekonomik yaptırımlarına karşı adımlar atmaya devam ediyor. Batı ülkeleri, Rusya’nın rezervlerini dondurma, ticareti kısıtlama, Rus iş insanlarına ve şirketlerine yönelik tedbirler alma gibi uygulamalarda bulunurken Rusya da hem bunların etkisini azaltabilmek hem de yaptırımlara cevap verebilmek adına çeşitli önlemler alıyor.

Son olarak Rusya Merkez Bankası Başkan Elvira Nabiullina bugün yaptığı açıklamada, Rusya Merkez Bankası’nın ABD ve Avrupa yaptırımlarına mahkemede rezervlerinin dondurulmasına itiraz edeceğini söyledi.

REZERVLERİN YARISI DONDURULDU

Nabiullina kısıtlamaları “benzeri görülmemiş” olarak nitelendirerek, davaların nerede ve ne zaman açılacağını belirtmedi. Tedbirler, Rusya’nın 600 milyar dolarlık döviz ve altın varlıklarının yaklaşık yarısına erişimi kesmişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da, Rusya’nın tahvil ödemelerini engelleyen kuruluşlara dava açabileceklerini belirtti. Batılı bankalar Rusya’nın işlemlerine ambargo koyduğu için Rusya bazı devlet tahvillerinin ödemesini gerçekleştirememiş, bazı Rus şirketlerinin temerrüt durumuna gelebileceği belirtilmişti.

PUTİN’DEN RUS ŞİRKETLERE YURDIŞI YASAĞI

Öte yandan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus şirketlerine ait hisselerin yurt dışında işlem görmesini yasaklayan düzenlemeyi imzaladı. Buna göre şirketler yasanın kabul edildiği 16 Nisan’dan itibaren 10 gün içinde bu hisselerin işlem görmesine son vermek zorunda kalacak.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali sonrası Rus şirketlerinin tevdi makbuzlarının yabancı borsalarda işlem görmesi askıya alınmıştı. Putin'in imzalayarak onayladığı yasa değişikliğine göre kararın yayımlanmasından itibaren 10 gün içinde tevdi makbuzlarının yabancı borsalarda işlem görmesine son verilmesi gerekecek.

Geçtiğimiz ay Putin, Rusya’nın Avrupa’ya sattığı doğalgazın ödemelerini ruble ile kabul edileceğini duyurmuş, Rusya, ödemelerin yapılmaması durumunda gazı kesmekle tehdit etmişti. Halihazırda doğalgaz akışı devam etse de durumun ne olacağı belirsiz.

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