Rusya’dan faiz indirimi kararı

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'ta olağanüstü toplantıyla yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükselttiği politika faizinde bugün 300 baz puanlık indirime gitti.

Sozcu.com.tr

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Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 20’den yüzde 17’ye indirdi.

Bankanın açıklamasında, “Bugünkü faiz kararı, ivmelenen tüketici fiyatları artışındaki risk dengesinin değişiminin, ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve finansal istikrara karşı risklerin bir yansımasıdır” denildi.

Banka, gelecek toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin olası olduğuna işaret etti.

İŞGAL SONRASI ARTIRMIŞTI

Banka, 28 Şubat’ta bir acil durum hamlesiyle politika faizini yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye yükseltmişti. Ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Rusya Merkez Bankası pandemi sürecinde politika faizini yüzde 4,25 seviyesine kadar düşürmüş, 2021'in Mart ayından itibaren de faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çekmişti.

Mart ayının son günlerinde ise Rusya Merkez Bankası önceki haftalarda sert yükselttiği politika faizini son toplantısında sabit tutmuştu.

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