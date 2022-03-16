Rusya’dan temerrüt açıklaması: ABD’ye bağlı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, eurobond kupon ödemesini ruble olarak kabul edip etmemenin ABD'ye bağlı olduğunu belirtti. Uzmanlar ruble cinsinden yapılacak borç ödemelerinin temerrüt anlamına gelebileceğini belirtiyordu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın son ödeme tarihi bugün olan 117 milyon dolarlık iki ayrı eurobondunun kupon ödemelerini kabul edip etmemek kararını ABD’nin vereceğini söyledi.

Eurobondlar devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma araçlarına deniyor.

Bu araçlar da genellikle Euro ve USD cinsinden ihrac ediliyor. Rusya ise yaptırımlar nedeniyle dolarla işlem yapma zorluklarından kaynaklı ödemeleri Ruble ile gerçekleştirmek istiyordu. Ancak pek çok finans kuruluşu bunun temerrüt anlamına geldiğini düşünüyor.

TEMERRÜT ANLAMINA GELEBİLİR

Rusya Pazartesi günü yaptığı açıklamada yaptırımlar nedeniyle 117 milyon dolarlık tahvillerin ödemesini dolar cinsinden yapmalarının engellenmesi halinde ödemeyi ruble cinsinden yapabileceklerini belirtmişti. Piyasalar ise bu senaryoyu temerrüt olarak nitelendiriyor.

Maliye bakanı Siluanov RT Arabic ile yaptığı röportajda konu ile ilgili, “Döviz cinsindeki yükümlülüklerimizi yerine getirme kabiliyetimiz ya da kabiliyetsizliğimiz bize bağlı değil. Biz paraya sahibiz, ödemeleri yaptık, şimdi top mahkemede, esas olarak ABD’li yetkililerde”

FİTCH’TEN TEMERRÜT UYARISI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'nın dolar cinsi kupon ödemelerini ruble olarak yapması durumunda temerrüde düşeceği uyarısında bulundu.

Fitch, Rusya’nın ruble cinsi tahvil ödemeleri için de uyarıda bulundu ve 2 Mart tarihli ruble cinsi tahvil geri ödemesinin yurt içi yerleşiklere yapıldığını ancak yurt dışı yerleşiklere yapılmadığını aktardı ve 30 günlük temerrüt süresine işaret etti.

Fitch Ratings, 2 Mart'ta ve 9 Mart’ta aldığı kararlarla Rusya’nın yabancı para cinsi kredi notunu toplamda 12 kademe birden düşürerek ‘temerrüde yakın’ olduğuna işaret eden ‘C’ seviyesine çekmişti.

Diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's de Rusya'nın notunu ‘temerrüde yakın' kategorisine çekmişti.

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