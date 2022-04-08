Rusya’ya dönük yaptırımlar genişliyor: AB ve Japonya’dan sert kararlar

Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'ya getirilen ekonomik yaptırımlar genişlemeye başladı. Japonya, Rusya'ya karşı kömür ithalat yasağının da aralarında olduğu bir dizi yeni yaptırım açıklarken AB de aynı içerikli bir yaptırım paketini bugün kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Rusya’ya kömür ithalatı yasağı getirmesinin ardından benzer bir adım Japonya’dan geldi.

AB’nin büyükelçileri, Rus kömürüne ambargoyu da içeren beşinci yaptırım paketini kabul etti. Yaptırım paketinde AB üye ülkelerine alternatif tedarikçiler bulmaları için süre verildi.

RUS GEMİLERİ AB LİMANLARINA YANAŞAMAYACAK

Yeni yaptırım paketi kapsamında AB üyesi ülkelerin Rusya’dan kömür, kereste ve kimyasal maddeleri ithal etmesinin önüne geçildi. Yaptırımlarla aynı zamanda birçok Rus gemisinin AB limanlarına girmesi de yasaklandı. Bunun yanında Rus tırlarının da AB sınırlarına girmesine yasak konuldu.

Ayrıca Komisyon, AB hükümetlerinin Rusya’ya karşı yaptırımlar kapsamında şu ana kadar Rus oligarklara ve diğer yasaklı kişilere ait yaklaşık 30 milyar euroluk varlığı dondurduğunu açıkladı.

AB’nin kömür yasağı, Almanya’nın tedbirin ertelenmesi yönündeki baskısı nedeniyle ağustos ortasından itibaren yürürlüğe girecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün yaptığı açıklamada, Almanya’nın ambargoyu uygulamak için dört aylık aşamalı çıkış süresinin tamamını kullanması gerekeceğini söyledi.

JAPONYA’DAN YAPTIRIM HAMLESİ

Öte yandan dünyanın üçüncü büyük kömür ithalatçısı Japonya da Rusya’dan kömür ithalatını durdurmayı planladığını açıkladı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya’ya karşı kömür ithalat yasağı ve bazı Rus bankaların varlıklarının dondurulmasını da içeren bir dizi yeni yaptırımı dün kamuoyuna duyurdu.

Japonya Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda ise Rus enerji ürünleri için alternatifler aradıklarını söyledi. Hagiuda, “Yenilenebilir ve nükleer dahil enerji kaynaklarımızı çeşitlendirerek Rusya’ya bağımlılığımızı azaltacağız.” dedi.

ALTERNATİF KAYNAKLAR ARANIYOR

Analistler ve şirket yetkilileri, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan kömür ithalatına getirdiği yasak yaklaşırken, Avrupalı ​​ve Asyalı kömür ithalatçılarının alternatif yakıt kaynakları aramaya başlamasını bekliyor.

Güney Afrikalı madencilik şirketi Exxaro Resources, Güney Afrika’nın en büyük üreticileriyle tedarik sözleşmeleri imzalamak isteyen Avrupa ülkelerinden şimdiden çok sayıda talep aldıklarını söyledi.

Avustralyalı Whitehaven Coal ve New Hope Corp şirketleri de potansiyel müşterilerin kendilerine yaklaştığını ancak önceliklerinin mevcut müşterilere hizmet vermek olduğunu söyledi.

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