Sanayi üretimi aralıkta arttı

TÜİK'in 2021 Aralık'a ilişkin açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi aylık bazda yüzde 1.6, yıllık bazda 14.4 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Aralık ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi aralık ayında aylık yüzde 1.6, yıllık 14.4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6 arttı.

Alt sektörler aylık bazda incelendiğinde ise, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinin bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksinin yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 0,6 arttığı görüldü.

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