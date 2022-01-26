Sanayiciler dert yandı: Sipariş var, tezgâh hazır, enerji yok!

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) enerji kesintilerine ilişkin konuşan sanayiciler, "Tesislerimiz hayalet fabrikaya döndü. Bantlar durdu. İşçiler izne çıkarıldı. Milyonlarca liralık zararımız var" diyerek tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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İran’ın Türkiye’ye doğalgaz akışını kesmesiyle birlikte organize sanayi bölgelerinde doğalgaz ve elektrik kesintileri yaşanırken, Eskişehir'de de Pazartesi, Perşembe ve Cuma günü sanayi tesislerinde üretim durdu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, OSB'de kesintilerden etkilenen gıda, cam ve otomotiv sektörünün bazı üretim tesislerini ziyaret etti, sanayicilerin sıkıntılarını dinledi.

‘FIRINLARI KAPATTIK, İŞÇİYİ İZNE ÇIKARDIK’

Çakırözer'in ziyaret ettiği Erbaş Cam Baskı A.Ş. sahibi Erol ve Handan Tazegül, cam, seramik gibi sektörlerde yüksek ısıdaki fırınların kapatılıp açılmasının zaman aldığına işaret etti.

Tazegül çifti, “Biz cam üzerine dekorlama işlemleri yapıyoruz. Fabrikamızda cam üzerine günlük 100 bin adet baskı, 40 bin adet boyama işlemi yapılıyor. Elektrik kesintilerinden kaynaklı en çok mağdur olan fabrikalardan biriyiz” dedi.

“İki büyük fırınımız var. OSB'lerde iki gün çalışabilir, 3 gün çalışamaz denildi. Fakat biz fırınlarda 620 dereceye kadar pişirme işlemi yapabildiğimiz için bu iki gün süre içinde biz maalesef fırınları açamıyoruz” diyen Tazegül çiftçi,

“Çünkü açarsak zararımız daha büyük olacak. Bir gün ısınma bir gün soğuma süresi var. Bu yüzden tesisimizi kapatmak zorunda kaldık. 100'e yakın çalışanımız var, onlar da bu durumdan etkilendi. İçeride yıllık izni olanlar şu anda onu kullanıyor” şeklinde konuştu.

‘MÜŞTERİLER BEKLİYOR, İHRACAT KESİLDİ’

İlk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade eden Tazegül çifti, “6 gün üretim yapamamak demek yaklaşık 500 bin adet şişe yapamamak demek. Müşterilerime vermiş olduğum teslim süreleri var, yurtdışına gidecek ürünlerim de gidemedi. İkinci bildirime kadar kesintilerin olacağı bildirildi bize. Umarım derhal çözüm bulunur ve bir daha kesilmez. Çünkü müşterilerimize açıklama yapmakta zorlanıyoruz” dedi.

“İŞÇİ DE PATRON DA SIKINTIDA”

20 yıldır cam sektöründe çalıştığını dile getiren bir fabrika çalışanı ise, “Bu sıkıntıyı ben ilk defa yaşıyorum. Elektrik kesintisi bizi zor duruma soktu. Arkadaşlarımızın çoğu izne çıkarıldı. Patronlarımızın da yapacağı bir şey yok. Dileğimiz bu sıkıntıların bir daha yaşanmaması” ifadelerini kullandı.

“SİPARİŞ VAR, TEZGAH HAZIR AMA ENERJİ YOK”

Formes Otomotiv sahibi Melih Seber ise “Salgın döneminde iş yoktu, sıkıntıdaydık. Şimdi iş var sipariş var. Tezgâhımız hazır, işçimiz hazır. Bu sefer de enerji yok! Bir gün ekside olunca 3 gün geriye gidiyoruz. Kartopu etkisi gibi hepsi birbirini etkiliyor. Elektrik verilen gün gece yarısı işe geliyoruz ki kaybımızı telafi edelim” dedi.

“GÜNLÜK KAYBIMIZ 400 BİN DOLAR”

Kesintilerden en fazla etkilenen sektörlerden biri de gıda sektörü. Elvan Gıda Genel Müdürü Nevzat Çelik, “Günde 20 tır ihracatımız vardı. Elektrik olmayınca duruyor. Kesintiler nedeniyle günlük ihracat kaybımız 400 bin dolar. Ayrıca tedarik zinciri de etkileniyor. Her gün 40 ton yumurta alıyorum, tonlarla un alıyorum. Üretim olmayınca onu da iptal etmek, planlamak durumundasınız. Hepimizin çok zorlandığımız bir süreç yaşanıyor” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“DEV TESİSLER HAYALET FABRİKAYA DÖNMÜŞ”

Ziyaretleri sonrasında açıklama yapan milletvekili Çakırözer, Eskişehir ve Türkiye genelinde üretimin durması nedeniyle büyük kayıpların olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eskişehir'de yüzlerce tesisimizde durum aynı: Şartel inmiş, tezgahlar durmuş. Koca cam fabrikaları, gıda üreticileri hepsi hayalet fabrikaya dönmüş. On binlerce işçi izinde. Eskişehir'imizin üretiminde büyük kayıp.

Türkiye için milyarlarca liralık üretim kaybı, milyarlarca dolarlık ihracat kaybı söz konusu. İşçisi de patronu da tedirgin. Sıkıntının bu hafta biteceği de belli değil.

Gittiğim her yerde üreticinin kafasında tek soru var: Gelecek hafta ne olacak? Bu belirsizlik mutlaka giderilmeli, yeni kesinti yaşanmamalı. Sanayicimizin kendi sorumluluğu olmadan yaşadığı mağduriyet nedeniyle uğradığı kayıplar da devlet tarafından telafi edilmeli.”

“SORUMLUSU ÖNGÖRÜSÜZ POLİTİKALAR”

Yaşanan kesintinin sorumlusunun iktidarın plansız, öngörüsüz enerji politikaları olduğunu belirten Çakırözer, “Yıllardır yaşanmayan bu kesinti neden şimdi yaşanıyor? Hani Tuz Gölü'nde, Büyükçekmece'de depolanan milyonlarca metreküp doğalgazımız nerede? Hani bu yıl enerji tedarikinde sorun yaşanmayacaktı? Neden şimdi bu zor günde sanayici yalnız başına bırakılıyor” dedi.

“Gerekçe İran deniyor. Neden İran ikna edilemiyor” diyen Çakırözer,

“Niye Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Tahran'da değil? Görüyoruz ki tüm enerjisini gazetecileri, sanatçıları, aydınları susturmaya, topluma gözdağı vermeye ayıran iktidar, memleketin asıl meselelerini boş vermiş. Ortada büyük bir plansızlık, öngörüsüzlük var. Ve tek sorumlusu da iktidardakiler” şeklinde konuştu.