Satılık konut fiyatları bir yılda yüzde 120 arttı

BETAM'ın hazırladığı Şubat 2022 dönemine ait 'Satılık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre, ülke genelinde satılık konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)'ın bir emlak sitesi ile birlikte hazırladığı “Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporuna göre, satış fiyatlarındaki artış bir miktar yavaşlasa da raporlarda incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı. Satılık konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemini ikiye katladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yaygın bir emlak sitesinin ilan verileriyle hazırlanan şubat ayına ilişkin verileri içeren “Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporu yayınlandı.

Rapora göre geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 119,3 artarak 7 bin 965 TL oldu. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 137,9, Ankara'da yüzde 105,5 ve İzmir'de yüzde 104,5 arttı. Böylece, ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 11 bin 578 TL, Ankara'da 5 bin137 TL, İzmir'de ise 8 bin 947 TL oldu.

METREKARE FİYATI BİR YILDA İKİ KAT ARTTI

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı ocak ayındaki yıllık artışa göre ivme kaybetti. Ocak'ta 18 puan yükselen yıllık artış hızı Şubat'ta 10,2 puan yükseldi.

Bu yavaşlamaya rağmen satılık konut fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 119,3 arttı ve raporlarda incelenen dönemdeki yeni en yüksek seviyesine ulaştı. Buna bağlı olarak geçen yılın aynı ayında 3 bin 632 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı 7 bin 965 TL’ye yükseldi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE FİYAT ARTIŞ HIZI ARTIYOR

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı Türkiye genelinde olduğu gibi üç büyük ilde geçen aya göre bir miktar yavaşlasa da yükselmeye devam etti. Satılık konut fiyatlarının artış hızı geçen aya göre İstanbul’da 10,4, Ankara’da 8,4, İzmir’de 10,5 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 137,9, Ankara'da yüzde 105,5 ve İzmir'de yüzde 104,5 oldu.

Satılık konut metrekare ortalama fiyatları İstanbul’da 11 bin 578 TL'ye, Ankara’da 5 bin 137 TL'ye ve İzmir’de 8.947 TL'ye yükseldi. Türkiye genelindeki reel satış fiyatları, 2020 Mayıs'tan itibaren artarken reel konut fiyat endeksi şubat ayında bir miktar yükselerek 132,2'ye ulaştı. Şubat verilerine göre satılık konut reel fiyat endeksi 2017 Eylül dönemindeki değerini yüzde 32,2 aştı.

EN HIZLI ARTIŞ MERSİN’DE

Konut satış fiyatları şubat ayında da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller, Mersin yüzde 154,2, İstanbul yüzde 137,9, Antalya yüzde 129,7, Aydın yüzde 129 ve Diyarbakır'dır yüzde 128,2. En düşük artış oranının gerçekleştiği iller ise Manisa yüzde 87, Eskişehir yüzde 85, Malatya yüzde 82,7, Erzurum yüzde 80,1 ve Van yüzde 79,1 oldu.

ARZ VE TALEP ARTIYOR

Satılık ilan sayısı ile ölçülen satılık konut arzı, geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 7,1 (629 binden 674 bine), İstanbul’da yüzde 9,7 (168 binden 184 bine), Ankara’da yüzde 7,4 (59 binden 64 bine), İzmir’de ise yüzde 6,5 (51 binden 54 bine) yükseldi. Geçen aya kıyasla ülke genelinde konut arzı yüzde 7,1, konut talebi ise yüzde 3,3 yükseldi.

Geçen aya göre satılan konut sayısı yüzde 15,1, konut fiyatları ise yüzde 6,3 arttı. Öte yandan, konut talebi ve satılan konut sayısı artmasına rağmen kapatılan ilan yaşı yükseldi. Üç büyük ildeki konut arzı ve talebi incelendiğinde satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı ülke genelinde olduğu gibi bu illerde de geçen aya kıyasla arttı.

Satılık ilan sayısı İstanbul’da yüzde 9,7 (168 binden 184 bine), Ankara’da yüzde 7,4 (59 binden 64 bine), İzmir’de ise yüzde 6,5 (51 binden 54 bine) arttı. Satılan konut sayısı ise bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 23,9 (10 bin 125'ten 12 bin 547'ye), Ankara’da yüzde 12,2 (3 bin 738'den 4 bin 193'e), İzmir’de ise yüzde 9,9 (3.092'den 3.397'ye) yükseldi.

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