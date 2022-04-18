Satılık konut fiyatları bir yılda yüzde 134,4 arttı

BETAM verilerine göre, ülke genelindeki satılık konutların metrekare fiyatları 2022 Mart'ta yıllık bazda yüzde 134,3 arttı. En hızlı artışın görüldüğü il, yüzde 172,7 ile Mersin oldu.

Sozcu.com.tr

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) bir emlak sitesi ile birlikte hazırladığı ‘Satılık Konut Piyasası Görünümü’ raporu, satılık konut fiyatlarındaki sert artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, 2022 Mart’ta ülke genelindeki ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatları, 2021 Mart’a göre yüzde 134,3 artarak 8 bin 656 TL’ye çıktı.

Aynı dönemde satılık konut ilan metrekare cari fiyatları İstanbul’da yüzde 159,3, Ankara'da yüzde 116,6 ve İzmir'de yüzde 119,3 yükseldi.

Böylece, ortalama satılık konut metrekare fiyatları Ankara'da 5 bin 545 TL, İzmir'de 9 bin 722 TL ve İstanbul'da 12 bin 805 TL oldu.

BETAM verilerine göre ülke genelindeki satılık konutların metrekare fiyatları şubat ayında ise yıllık bazda yüzde 120 artmıştı.

MERSİN YİNE ZAM ŞAMPİYONU

Raporda, satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranının yılın ilk 2 ayında devam etse de bir miktar ivme kaybettiği; ancak mart ayında satış fiyatlarındaki artış oranının hızlandığına vurgu yapıldı.

Buna göre, şubat ayında 10,2 puan yükselen fiyat artış oranı mart ayında 15 puan arttı.

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü il ise yüzde 172,7 ile Mersin oldu. Bu ili yüzde 159,3 ile İstanbul, yüzde 142,9 ile Aydın ve Antalya ve yüzde 140 ile de Diyarbakır izledi.

En düşük artışların görüldüğü iller ise Ordu (yüzde 99,3), Malatya (yüzde 99), Eskişehir (yüzde 95,2), Erzurum (yüzde 94,3) ve Van (yüzde 87,7) oldu.

REEL FİYATLARDA 2017 EYLÜL DEĞERİ AŞILDI

Raporda, “2020 Mayıs’tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksi, mart ayında da yükselerek 136,3’e ulaştı. Endeksin bu seviyesi satılık konut reel fiyatlarının 2017 Eylül dönemindeki değerini yüzde 36,3 aştığını gösteriyor” denildi.

Öte yandan, satılık konut ilan sayısının da geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 10,7 (674 binden 746 bine) arttığı belirtildi.

Bu artış İstanbul’da yüzde 9,4 (184 binden 201 bine), Ankara’da yüzde 11,8 (64 binden 71 bine), İzmir’de ise yüzde 9,1 (54 binden 59 bine) yükseldi.

Raporda, “Geçen üç ayı incelediğimizde, 2021 Aralık’taki yüksek artıştan sonra lüks konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamaya başladığı görülmektedir. Ancak, lüks konut fiyatlarında artışın Mart ayında bir miktar ivmelendiği gözlemlenmektedir” denildi.

METREKARE FİYATLARI UCUZ KONUTTA 4 BİN TL’Yİ AŞTI

Öte yandan son 3 ayda ucuz konut fiyatlarında yüksek artışların istikrarlı bir şekilde devam ettiğinin dikkat çekildiği raporda, “2022 Mart’taki verilere göre yıllık fiyat artış hızı lüks konutlarda yüzde 130,8, ucuz konutlarda ise yüzde 107,6 oldu. Böylece, ortalama satılık konut metrekare fiyatı lüks konutlarda 25 bin 476 TL'ye, ucuz konutlarda ise 4 bin 182 TL'ye yükseldi” ifadelerine yer verildi.

Mart ayında lüks konut fiyatları artışının ivmelenmesinde yabancıların konut alımlarının bir etken olabileceği belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı:

“Nitekim, TÜİK’in yayınladığı konut satışı istatistiklerine göre 2021 Aralık ayında yüzde 3,5 olan konut satışlarındaki yabancı payı 2022 yılında belirgin bir yükseliş göstermiştir. Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında yabancıların payı en yüksek seviyesine (2018 Kasım, yüzde 5,2) yaklaşmıştır . yüzde 4,7 ile en Yabancıların payı mart ayında nispeten gerilemiş olsa da (yüzde 4,1) hala geçmiş yıllardaki ortalamasından yüksek bir seviyededir.”

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