Savaş rüzgarları Borsa İstanbul’u da vurdu

Geçen hafta yükseliş eğilimdeki Borsa İstanbul'da tablo tersine döndü. Ukrayna'da artan savaş olasılığı havayı bozarken, BIST 100 endeksinde gün içi düşüş yüzde 3,5'i aştı. Uzmanlar gelişmeleri sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin her an başlayabileceği yönündeki haberler, tüm dünyayla birlikte Borsa İstanbul’u da etkiledi.

Bugün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde günlük düşüş yüzde 3’ü aşarken, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus hisselerinde günlük düşüş yüzde 4’e yaklaştı.

Borsa İstanbul’da düşüşler genele yayıldı.

Uzun bir süredir dar bir aralıkta hareket eden ve güne 13,51 seviyesinden başlayan dolar/TL’de de bugün 13,59 seviyesi görüldü.

Cuma akşamı çıkan “Rusya her an işgale başlayabilir” haberleri ABD borsalarını etkilerken, Türkiye ve Avrupa borsalarında gerilimin etkileri bugün görüldü.

‘UKRAYNA GERİLİMİ TABLOYU BOZDU’

Noor Capital Market Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay, küresel piyasalarda olduğu gibi Borsa İstanbul’da bugün Ukrayna geriliminin etkili olduğunu dile getirdi.

Ukrayna’da artan gerilimin küresel risk iştahını kaçıran bir eğilime neden olduğunu belirten Oktay, Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ticari ilişkileri bulunduğuna, petrol, doğalgaz, buğday ve diğer emtia fiyatlarındaki artışların da Türkiye’nin ithalat maliyetlerini artırabileceğine, gerilimin artışının Türkiye için olumsuz olduğuna işaret etti.

Oktay, BIST 100 endeksinin bir süredir 2 bin puanın üzerinde kalma eğiliminde olduğunu, 2100 seviyesinin de aşılabileceğin düşünüldüğünü ancak Ukrayna geriliminin bu tabloyu bozduğunu söyledi.

‘YAPTIRIM İHTİMALİ RAHATSIZ EDİYOR’

Küresel borsalarda da Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilim nedeniyle düşüş olduğuna işaret eden Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Jeopolitik riskler arttıkça petrol fiyatları da yükseliyor. Potansiyel arz kısıtı ve buna bağlı olarak finansal yaptırım ihtimali şu anda piyasaları rahatsız ediyor” dedi.

Kısa vadede Rusya gelişmelerinin, daha geniş vadede ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilerinin önemli olduğuna işaret eden Erkan, “Olası bir emtia kaynaklı enflasyonist etki, mevcut politikaların yönetilmesini daha da zorlaştıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘ENFLASYONİST RİSKLERİ ARTIRABİLİR’

“Petrol fiyatlarının artış potansiyeli bizim gibi ithalatçı ülkeler açısından risk” diyen Erkan, şöyle devam etti:

“Hem enflasyonist risklerin üzerine ekleme yapıp kalıcılaştırma riskini artırabilir hem de sanayinin maliyetlerini ve üretim potansiyelini etkileyebilir. Buna bağlı olarak risk alma iştahında bozulmalar söz konusu.

Yabancı makro hikayeyi değerlendirdiğinden kısa vadede giriş yapması zor. Globalde de daha çok güvenli varlık talebi mevcut.”

Avrupa hisse piyasaları, Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceği uyarılarının ardından artan endişelerle 20 günün dip seviyesine geriledi. Turizm ve seyahat, bankacılık ve otomotiv sektörleri düşüşlere öncülük etti.

AVRUPA BORSALARINDA DA DÜŞÜŞLER VAR

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 2 düşerek 25 Ocak’tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Başlıca tüm sektörler ekside kalırken, turizm ve seyahat, bankacılık ve otomotiv sektörleri yüzde 3’ün üzerinde gerileyerek en çok kayıp veren sektörler oldu.

Petrol fiyatlarının yedi yılın zirve seviyelerine yükselmesiyle enerji sektörü yüzde 0.5 gerileyerek en az kayıp veren sektör oldu.

RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIŞ VAR

Yatırımcılar ABD’nin, Rusya’nın bir bahane yaratarak Ukrayna’yı her an işgal edebileceği uyarısında bulunmasının ardından riskli varlıklardan kaçınarak altın ve devlet tahvilleri gibi güvenli liman olarak varlıklara yöneldi.

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