Savaş sonrası umudu azalan turizmciye İngiliz turist morali

Salgından sonra bir de savaş nedeniyle tüm ümitlerini kaybeden turizmcinin yüzü, Marmaris'e gelmeye başlayan İngiliz turistlerle gülmeye başladı. Savaş nedeniyle Ukrayna'dan rezervasyon akışı durmuş, Rus turistler de rezervasyonlarını iptal etmeye başlamıştı.

Mustafa SARIİPEK

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İki yıldan bu yana etkili olan salgının ardından tüm ümitlerini bu sezona bırakan Muğlalı turizmciler, Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla ümitlerini kaybederken İngiliz turistlerin beklenenden önce gelmeye başlaması esnafı yüzünü güldürdü.

İngiltere hükümetinin corona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye'yi 22 Eylül tarihinden itibaren kırmızı listeden çıkararak seyahat edilebilir ülkeler arasında yer alması açıklaması ardından ön rezervasyonlar artmaya başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otellere yerleşen İngilizler, gündüz plaj ile otel havuz başlarından sıcak havanın keyfini çıkarırken hatıra fotoğrafları da çekti.

DALAMAN’A 15 GÜNDE 15 UÇAK

Yasağın kalkmasıyla planlı tatil yapmaları ile tanınan İngilizler, yılbaşından itibaren ön rezervasyonlarını yaptırmıştı. Döviz kurlarının yüksek olmasıyla birlikte İngilizler, rezervasyonlarını artırdı.

İngilizler tarafından “ucuz tatil olarak adlandırılan Marmaris'te son iki haftada Dalaman Havalimanı'na 15 uçağın iniş yaptığı belirtildi.

Öte yandan turizmciler İngiltere'de okulların kapanması ardından Marmaris’te haziran, temmuz ve ağustos aylarında her İngiliz turist sayısının çok daha artacağından umutlu. Havaların da ani sıcaklığı, deniz suyunun 17 derece olması nedeniyle plajlara giden turistler şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken bazıları deniz keyfi yaptı.

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