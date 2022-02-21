Sebze ve meyvede zehirli Nazi gazı alarmı

Tarım zehri çıktığı için sınırdan geri gönderilen biber, limon, üzüm, mandalina gibi ürünlerin iç piyasada halka yedirilmiş olabileceği iddia ediliyor.

Erdoğan SÜZER

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Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) sebze ve meyvede geçmişte Naziler tarafından sinir gazı olarak üretilen ‘chlorpyrifos ethyl ' adlı tarım zehrine rastlandığı uyarısında bulundu. Avrupa Birliği RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) verileri üzerinden yaptığı araştırma sonuçlarını açıklayan TÜDEF, bu yılın ilk 2 ayında sadece AB ülkelerine ihraç edilen 108 parti sebze ve meyvenin aşırı tarım zehri veya aflatoksin gibi kanser yapıcı küfler içerdiği gerekçesiyle geri çevrildiğini açıkladı.

KANSER YAPIYOR

TÜDEF Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, AB kapısından geri dönen ürünlerin yarısından fazlasında 2016 yılında Türkiye'de kullanımı yasaklanan ancak stoklar bitsin gerekçesiyle piyasadan geri toplanmayan tarım zehrine rastlandığını söyledi. Vargı, “Türk tüketicisine sunulan sebze ve meyvede ne kadar aflatoksin veya tarım ilacı kalıntısı olduğu, halkın ne kadar zehirlendiği kontrol yapılmadığı için bilinmiyor. Özen gösterilen ihraç ürünlerdeki bu kötü tablo iç piyasaya verilen ürünlerdeki tarım ilacı kalıntıların korkunç boyutlarda olduğunun da bir göstergesi. Halkımız hem pahalı hem de çoğu kanser yapan tarım ilaçlı sebze ve meyveye mahkum ediliyor” dedi.

Vargı, yurtdışından geri dönen ürünlerin imha edilip edilmediğinin bilinmediğini belirtirken bir çoğunun salça, reçel, turşu, meyve suyu olarak iç piyasaya verildiği konusunda kuşkulandıklarını söyledi.

Azerbaycan da geri gönderdi

■ Sinan Vargı, Rusya'dan geri dönen domates, biber, limon ve narenciye gibi ürünlerden sonra ilk defa Azerbaycan'ın da 64 ton biberi hastalık tespit edildiği için geri gönderdiğini söyledi. Ayrıca, Azerbaycan'ın Türkiye'den ithal edeceği biber, domates, patlıcan, tohum, fide ve meyve ürünlerine yeni şartlar koyduğunu belirten Vargı, Azerbaycan'ın hassasiyeti üzerine, bir TIR'daki ürünler yerine ürünlerin tümüne analiz şartı konulduğunu bildirdi.

Yıkamayın

■ Vargı, tüketicilerin tarım ilacı kalıntılarından kurtulmak için deterjan veya sirke kullandıklarını ancak bunun da büyük hata olduğunu söyledi. Deterjanın kanserojen kalıntılar bıraktığını belirten Vargı, “Sebze meyve sirkeli suda yıkanırsa mikro organizmalar ölebilir ve tarımsal ilaç kalıntıları sirkedeki asitle daha aktif hale gelir. Yalnızca bol su ile yıkayarak bu tarım zehirlerinin bir kısmından kurtulmak mümkün” dedi.

En kirli besinler

1.Çilek

2.Ispanak

3.Karalahana

4.Nektarin

5.Elma

6.Üzüm

7.Kiraz

8.Şeftali

9.Armut

10.Biber

11.Kereviz

12.Domates

En temiz besinler

1.Avakado

2.Mısır

3.Ananas

4.Soğan

5.Papaya

6.Bezelye

7. Patlıcan

8.Kuşkonmaz

9.Brokoli

10.Beyaz lahana

11.Kivi

12.Karnabar