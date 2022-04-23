Sebze ve meyveyi don vurdu, üretimde büyük kayıp endişesi

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelinde etkili olan zirai don nedeniyle kayısıda yüzde 80 oranında hasar oluştuğunu söyledi. Mersin'deki don afetine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi sebzelerin yandığını, limon ağaçlarının kuruduğunu aktardı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son günlerde yaşanan zirai donun olumsuz etkilediği ürünleri ve oluşan hasarı açıkladı.

Bayraktar, kayısı üretiminin merkezi olan Malatya'da bu yıl, kayısı ağaçlarının çiçek açıp, meyve tuttuğunu, ancak 10 Nisan’dan itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle Malatya genelinde zirai don olayı yaşandığını söyledi.

Etkili olan soğuk hava nedeniyle kayısıda yüzde 80 oranında hasar olduğunu söyleyen Bayraktar, “Malatya Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre, hasar oranı yüzde 80 civarında. Elazığ'ın Baskil ilçesinde yüzde 70, Sivas'ın Gürün ilçesinde yüzde 60 ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yüzde 80 civarında hasar var” dedi.

“Eldeki verilere göre bu yıl kayısı üreticimizin kaybı büyüktür” diyen Bayraktar, “Toplamda 409 milyon dolar ihracat geliri elde eden ülkemiz, önemli bir kayıpla karşı karşıyadır” diye konuştu.

LİMON AĞAÇLARI KURUDU, SEBZELER YANDI

Öte yandan, Mersin'in Akdeniz ilçesinde de 19 Mart gecesi meydana gelen don afetinde sert çekirdekli meyvelerin ve tüm sebzelerin zarar gördüğünü aktaran Bayraktar, “Yaşanan don afeti nedeniyle şeftali, nektarin, elma, erik gibi ürünlerde çiçeklenme olmadı” dedi.

“Örtü altında yetişen domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeler yandı” diyen Bayraktar, “Limon bahçelerindeki genç limon ağaçları kurudu. Öte yandan meyve vermeyen ağaçlar üreticiler tarafından kesildi. Seralarda ise neredeyse domates ve biber kalmadı” diye konuştu.

NELER YAPILMALI?

Bayraktar, yaşanan bu olumsuzluğun bölgedeki üreticilerin yanı sıra Malatya’ya sınır komşusu olan bütün illeri, mevsimlik işçileri ve fabrikalarda çalışanları çok ciddi şekilde etkileyeceğine dikkat çekti.

“Prim desteğine rağmen, ödenen sigorta bedelleri üreticilerimiz için yüksektir. Özellikle Covid-19 dönemi ve süren kriz ortamında gelirleri oldukça düşen üreticilerimiz, poliçe yaptıramadılar” diyen Bayraktar, “Kayısı üreticisinin mağduriyetinin önlenmesi için ilk aşamada, rekolte kaybı yaşayan üreticilerimizin Ziraat Bankası, özel bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile elektrik borçları faizsiz olarak ertelenmeli” talebinde bulundu.

“Üreticinin, bir sonraki üretim dönemi için ihtiyacı olacak finansmanının sağlanması bakımından, kredi temininde kolaylık gösterilmelidir ki üretim sekteye uğramasın” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Kayısı üreticilerimiz yüzde 400'leri bulan girdi artışlarının önem kazandığı bu dönemde, don zararından dolayı da oldukça mağdur oldu. Bu nedenle geçmiş yıllarda olduğu gibi geçimini büyük ölçüde kayısıyla sağlayan üreticilerimize alan başına maktu bir destek verilmeli, üreticilerimizin yaraları sarılmalıdır.”

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