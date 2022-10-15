Şekerde arı vurgunu

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Türkşeker’in söz verdiği şeker bir türlü üreticiye ulaşmıyor. Yaklaşık 200 milyon liranın üzerinde bir tutar var. Üreticiler savcılığa şikayetçi oldu ama hiçbir gelişme yok” dedi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milyonluk şeker oyunu arıcıyı vurdu. Üretici, indirimli şeker almak için Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu'na (TAHAP) para yatırdı. Aylardır ortada ne şeker ne de para var. İçişleri Bakanlığı da denetlemekle görevli olduğu dernekle ilgili inceleme başlatmadı. TAHAP, çay üreticilerine de gübre yerine ‘mermer tozu' satmaya çalışmış, durum ortaya çıkınca özür dilemekle yetinmişti.

200 MİLYON LİRA

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen vurgun iddialarını değerlendirerek, “Türkşeker'in söz verdiği şeker bir türlü üreticiye ulaşmıyor. Yaklaşık 200 milyon liranın üzerinde bir tutar var. Üreticiler savcılığa şikayetçi oldu ama hiçbir gelişme yok” dedi.

Gecikme kovanları vurdu

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Şeker fiyatlarında yaşanan büyük artış birilerinin iştahını kabarttı. Türkşeker talepleri karşılıyoruz diyor ama, aracı olan TAHAP'tan ses yok. Yeni bir ‘Tosuncuk' vakası mı yaşanıyor. Arıcılar, mart-nisanda teslim edilmesi gereken şekerin ellerine geçmemesi nedeniyle arılarını besleyemiyor, yüzde 20-25 civarında kovan kaybı var” dedi.