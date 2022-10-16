Sigara fiyatlarına zam geldi

Tüm sigara fiyatları bugünden itibaren 2 TL zamlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.

Önceki gün Tekel Bayileri Platformu bir sigara grubuna zam geldiğini bildirmişti. Bugün ise diğer iki sigara grubu da güncel fiyat listelerini yayımladı. Böylece bugünden itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.

BEŞİNCİ ZAM OLDU

En pahalı sigara fiyatı 48 TL’ye yükselmiş oldu. Sene başından bu yana sigaraya 5 kere zam yapıldı. Temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra Eylül ayında da bir zam kaydedilmişti.

Öte yandan, sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla sigara fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.

İlginizi Çekebilir Müteahhitler savaş etkisine dikkat çekti: Sektörde daralma derinleşti