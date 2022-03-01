Sipariş iptalleri hızlandı, para iadeleri başladı

Uzun süredir gerginliklerle öne çıkan Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, bölgeye ihracat yapan sektörlerde de panik havası estirirken, ilk gün, 2.5 milyon dolarlık sipariş iptali geldi.

Sayime BAŞÇI

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Halk arasında bavul ticareti olarak bilinen yolcu beraberindeki eşya ihracatı ile birlikte bölgede yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir hazır giyim iş hacmine ulaştığı tahmin ediliyordu. Bu yıl resmi ihracatla birlikte toplamda 2 milyar dolara ulaşması beklenen ihracat hacmi hedefinde çatışmaların ardından büyük belirsizlikler yaşanırken, hem Rusya hem de Ukrayna'dan sipariş iptalleri ile para iadesi talepleri büyük artış gösterdi.

ÜRÜNLER ÇEKİLİYOR

Rusya müdahalesi sonrası bir panik havası estiğine işaret eden Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, “Bu olaylar gerçekleşmeseydi 2 milyar dolarlık bir iş hacmi yakalanacaktı. Ukraynalı müşterilerin inanılmaz sipariş iptalleri var. Kargolardan mallarını geri çekenler var, para iadesi isteyen var. Rusya tarafında da ambargolardan dolayı iptaller gelmeye başladı. Bu durum Polonya'yı da etkiledi. Durum hiç iç açıcı değil” bilgisini verdi.

Kaporalar geri ödeniyor

Savaşla ilgili gelişmelerin tam sezon başına denk geldiğini anlatan Gıyasettin Eyyüpkoca, geçen bir aylık süre içinde Ukrayna ve Rusya'da düzenlenen fuarlara çıkarma yapan şirketlerin şimdi sipariş iptalleri ve para iadeleri ile uğraştığını anlattı. Rusya'da da ticari kısıtlamalar nedeni ile olası bir ekonomik krizin alım gücünü etkileyeceğini anlatan Eyüpkoca, Ukrayna ve Rusya'ya satış yapan Polonya'dan da iptallerin hızlandığını ve ödenen kaporaların iadesinin istendiğini belirtti.