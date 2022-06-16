Şoförler isyan etti: Yakıt alamıyor, araçları çalıştıramıyoruz

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ardı arkası kesilmeyen akaryakıt zamlarının ulaşım sektörüne nasıl darbe vurduğunu SÖZCÜ WEB TV'ye anlattı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ardı arkası kesilmeyen akaryakıt zamlarının, ulaşım sektörüne darbe vurduğunu söyledi.

SÖZCÜ WEB TV'ye konuşan Fevzi Apaydın, “Kazancımız elden gittiği gibi artık zarar ediyoruz. Zam, zam, zam… Bu zamlar canımıza okudu. Bugün ticari taksi, dolmuş yapan minibüs ve halk otobüslerimizde birçok şoförümüz aracını çalıştırmıyor. Yakıt parasını dahi çıkartamıyor, çalışırsak zarar ediyoruz” dedi.

‘DEVLET AKARYAKITI SÜBVANSE ETMEZSE…’

Apaydın şunları söyledi:

‘ESKİ LASTİKLERLE ÇALIŞIYORUZ’: “Kazancımız elden gittiği gibi zarar ediyoruz. Devlet desteği olmazsa belediye bir sübvanse uygulamazsa otobüsler ne yenilenebilir ne de çalışabilecek durumları olur. Eski lastiklerle çalışıyorlar. Lastik almaya güçleri yok.

Zorunlu trafik sigortası ve kasko fiyatları aldı başını gidiyor. Taşımacılıkta çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bunun temelinde akaryakıt var. Bu akaryakıt eğer devlet veya belediyeler tarafından sübvanse edilmezse nasıl ki devletimiz kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkâra işletme kredisi veriyor. Bizim yakıtımızda da böyle bir plan ve proje olmalı.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNDE İNDİRİM TALEBİ

PARA KAZANAMIYORUZ: İnanın, şehir içerisinde çalışan hatlı minibüslerimiz olsun, taksilerimiz olsun, okul öğrenci servis araçlarımız olsun bu gelen zamları, yolcuya veya taşıdığımız yüke yansıtamadığımız için para kazanamıyoruz.

Pandemi döneminde yüzde 50 doluluk oranına göre şehirler arasında yolcu ve şehir içerisinde yolcu taşıdık, zarar ettik. Akaryakıtın parasını dahi kurtaramadık. Şimdi de zam, zam, zam… Bu zamlar canımıza okudu.

KÖPRÜ VE OTOBAN ÜCRETLERİ: Nakliye giderleri taşıdığımız şekere, una, sebzeye, meyveye veya sayılı yüklere etki ediyor. Köprü ve otoban ücretleri, ticari araçlarda aşağı çekilmeli. Bunlar da taşıdığımız yolcu ve yüke yansıyor. Eğer akaryakıt girdilerinde yol ve köprü geçişlerindeki ücretlerde bazı indirimler yapılırsa bizim fazla bir zam talebimiz olmaz.”

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