Sofralık üzümü bekleyen tehlike

Üzüm üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Manisa'da, dolunun vurduğu alanlarda yüzde 50 oranında hasar oluştu. Sofralık üzümde kalite kaybı bekleyen üretici, dönüm başına destek talep ediyor.

İlker KILIÇASLAN

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Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle zor günler geçiren üzüm üreticileri, şiddetli sağanak ve dolu yağışından zarar gördü.

Üzüm üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı Manisa’da etkili olan dolu nedeniyle Alaşehir, Salihli ve Ahmetli'deki üzüm bağlarında hasar oluştu.

Yarım saatlik dolu nedeniyle bağlar beyaza büründü, salkımlarda büyük zarar meydana geldi. Yaşanan afetin ardından ziraat odaları yetkilileri bağlarda inceleme yaptı.

Sofralık üzüm üretimiyle ünlü olan Alaşehir'de dolunun vurduğu alanlarda zarar yüzde 50'ye ulaşırken, Salihli'de ise zararın yüzde 20 olduğu ifade edildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, yaşanan dolu olayını Meclis gündemine taşıyacaklarını dile getirdi.

KALİTE KAYBI BEKLENİYOR

Alaşehir ilçesinde 20 dakikalık dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, çiftçilerle birlikte bağlarda inceleme yaptıklarını ve ilçenin kuzeyinde yer alan bölgede hasarın meydana geldiğini ifade etti. Ziraat Odası Başkanı Türk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Alaşehir'de yaşanan dolu nedeniyle Yeşilyurt, Gümüşçay, Killik, Caberfakılı, Ilgınköy ve Tepeköy civarlarındaki bağlarda yüzde 50 civarında hasar oluştu. Bu bölgeler sofralık üzüm üretiminde önemli bir yere sahipti. Zarar gören üzüm bağlarında kalite kaybına neden olur.”

Dolunun etkili olduğu Salihli ilçesinde de bağları gezene Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, girdi maliyetlerine dikkat çekti ve zor durumda olan üreticinin afetlerle birlikte daha fazla etkilendiğini söyledi.

DÖNÜM BAŞINA DESTEK TALEBİ

Salihli Ziraat Odası Başkanı Yalvaç, açıklamasında dolu zararından etkilen bölgelere dönüm başına destek verilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Dolu afeti yaşadık. Özellikle Alaşehir, Salihli ve Ahmetli'deki bağ alanlarında hasar var. Dolunun vurduğu Çayköy ve Karaağaçlı mahallelerinde incelemeler yaptık. Dolu zararı da hemen belli olmuyor. Çünkü dolu vurduğu her salkıma zarar veriyor.

Zaten girdi maliyetlerinden dolayı çiftçi perişandı. Mazot, gübre, üre fiyatları çok yüksek. Zor durumda olan üretici doğa felaketi ile karşı karşıya kaldı. Biz üreticiler olarak doğa felaketlerinden dolayı dönüm başına destek istiyoruz. Çiftçi, üretici olarak çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Doludan dolayı bağları zarar gören üreticilerimiz dönüm başına destek talebimiz var.”

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Yaşanan dolu felaketinden etkilenen Salihlili üzüm üreticisi, artan girdi maliyetlerinden dolayı büyük sıkıntı yaşadığını, dolu olayı ile birlikte sıkıntının daha da büyüdüğünü dile getirerek hükümete çağrıda bulundu.

Salihli üzüm üreticisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Salkımlarımızda çok büyük hasar var. Sigorta yaptıramayan arkadaşlarımız da var. Biz bu yüzden devletten destek bekliyoruz. 3 yıldan beri fiyatlarımız aynı. Mazot, gübre, ilaç girdilerimiz yüzde 300'lere kadar yükseldi. Mazot alamıyoruz. Bu yüzden devletimizden iyi bir fiyat açıklanmasını istiyoruz. Sigortası olmayan bağlarımız var ve bu yüzden destek bekliyoruz”

CHP’Lİ ÖZEL: MECLİS GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ

Üzüm bağlarında yaşanan dolu felaketinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter adresi üzerinden üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP’li Özel, Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Manisa'mızın Alaşehir, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde yaşanan dolu felaketinden zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Konuyu yakından takip ediyoruz, yaşanan felaketi Meclis gündemine getirecek, zararların telafi edilmesi için çalışacağız.”

CHP Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'da kendi bölgesinde yaşanan dolu felaketinden olumsuz etkilenen üzüm bağlarında incelemede bulunarak üreticilerin sıkıntılarını dinledi.

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