Avrupa’da işsizlik rekor düşük seviyede

Euro bölgesi işsizlik oranı yüzde 7 ile Aralık 2021'de rekor düşük seviyeye geriledi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği’nin istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, Aralık 2021’de, Euro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7’ye düştü. İşsizlik bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti.

Yüzde 7 işsizlik seviyesi nisan 1998’de başlayan ölçümlerden bu yana kaydedilen en düşük oran olarak kaydedildi.

AB İŞSİZLİK ORANI

Avrupa Birliği işsizlik oranı ise yüzde 6,4’e düştü. Bir önceki yılın aynı döneminde işsizlik yüzde 7,5, bir önceki ay yüzde 6,5 olarak gerçekleşmişti. Aralık 2020 ile karşılaştırıldığında, işsizlik AB’de 2,1 milyon ve Euro bölgesinde 1,8 milyon azaldı.

Aralık 2021’de genç işsizliği oranı hem AB’de hem de 14,9’a geriledi. Euro bölgesi genç işsizlik oranı yüzde 15,3 ile geçtiğimiz ay rekor kırmıştı.

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