Benzin ve motorine zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litresine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litresine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS’tan yapılan açıklamada, zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.
LİTRESİ 15 LİRAYA DAYANDI
Son zamla birlikte İstanbul’da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya; İzmir’de 14,15 liradan 14,54 liraya ve Ankara’da da 14,14 liradan 14,53 liraya yükseldi.
Motorinin litresi ise İstanbul’da 14,32 liradan 14,64 liraya; İzmir’de 14,38 liradan 14,70 liraya ve Ankara’da 14,39 liradan 14.71 liraya çıktı.