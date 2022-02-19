Çalışma Bakanı’ndan Migros işçileriyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikâyetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık" dedi. Dün Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evi önünde eylem yapan işçiler ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den işten atılan Migros işçileriyle ilgili açıklama geldi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Migros çalışanı işçilerin şikâyetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız” dedi.

İŞÇİLER TERS TELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Migros’un Esenyurt'taki deposunda taşeron firma US Grup’un yüzde 8’lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi bazı işçilerin işine son verilmişti.

Migros’tan yapılan yazılı açıklamada ise, talep edilen zam talebinin prim dahil yüzde 80’e denk geldiği, bunun da mümkün olamayacağı ifade edilmiş; ayrıca iş bırakma eylemleri nedeniyle gıda tedarik zinciri kırıldığı için işten çıkarmaların olduğu duyurulmuştu.

Eylemlerine devam eden işçiler ise dün (18 Şubat) Migros’un bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın evi önünde eylem yapmış; polisin müdahalesi sonrası bazı işçiler ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.

DGD-Sen’den yapılan açıklamada, “Özilhan’ın evinin önünde polis ordusuyla saldırıya uğrayıp ters kelepçeyle gözaltına alınıyoruz” denilmişti.

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