Euro bölgesi enflasyonunda yeni rekor

Euro bölgesinde enflasyon martta tüm zamanların zirvesine yükseldi. Enflasyon Mart’ta yıllık yüzde 7,5’e aylık bazda yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, Euro bölgesi yıllık tüketici enflasyonu martta yüzde 7,5 olarak açıklandı. Şubatta enflasyondaki artış yüzde 5,9 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon aylık bazda yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Buna göre euro bölgesi enflasyonu açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş oldu.



ENERJİ FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Euro bölgesi enflasyonundaki artışın en büyük sebebi enerji fiyatlarındaki artış oldu. Bölgede enerji fiyatları yüzde 44,7 arttı. Şubatta bu artış yüzde 32,7 olarak gerçekleşmişti.

Enerji fiyatlarındaki artışı gıda, alkol ve tütündeki yüzde 5’lik artış takip etti. Bunun yanında enerji dışı sanayi mallarının fiyatları yüzde 3,4 ve hizmet fiyatları yüzde 2,7 arttı.

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