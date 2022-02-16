Konut fiyat artışında rekor üstüne rekor

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları 2021 Aralık'ta aylık bazda yüzde 7,9 artarken yıllık bazda yüzde 59,6 yükseldi. Böylelikle, endeks tarihinin en sert artışı kaydedilmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) 2021 Aralık ayına ilişkin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) konut fiyatlarındaki artışın rekor tazelediğini ortaya koydu.

Buna göre, konut fiyatları 2021 Aralık’ta aylık bazda yüzde 7,9 artarken yıllık bazda yüzde 59,6 yükseldi. Böylelikle, endeks tarihinin en sert artışı kaydedilmiş oldu.

Aralık ayında konut fiyatlarında reel artışın yüzde 17,9 olduğu açıklandı.

İSTANBUL’DA YÜZDE 63 ARTTI

2021 Aralık’ta en yüksek yıllık değişim gösteren iller yüzde 72,3 ile Muğla, Aydın ve Denizli oldu. Bu illeri yüzde 70,8 ile Diyarbakır, Şanlıurfa izledi.

Aralık ayında ülke genelinde yıllık yüzde 59,6 artan konut fiyat endeksi, İstanbul’da yüzde 63 arttı. İzmir’deki artış yüzde 58,3, Ankara’daki artış ise yüzde 55,7 oldu.

KASIMDA DA REKOR GELMİŞTİ

Öte yandan, TCMB’nin verilerine göre konut fiyatlarındaki artış kasım ayında da rekor seviyeye yükselmişti.

Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları kasımda bir önceki aya göre yüzde 9, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50,5, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak yüzde 19,7 oranında artış göstermişti.

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