Tahıl ambarı Konya’da son 4 ayda ekmeğe yüzde 80 zam yapıldı

Tahıl ambarı Konya'da 2021'de 1,40 liradan satılan 200 gram ekmek, ekim ve aralık ayında gelen zamlarla 2 liraya yükselmişti. Konya'da son gelen zamla birlikte ekmeğin fiyatı 2 liradan 2 lira 50 kuruşa yükseldi ve böylelikle 200 gram ekmeğe son 4 ayda yüzde 80’e yakın zam yapılmış oldu.

Müslüm EVCİ

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Artan girdi maliyetleri ve un fiyatlarına gelen zamların ardından tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da ekim ve aralık aylarında yapılan zamla birlikte 1,40 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2 liraya yükseltilmişti.

Konya Ticaret Odası’nda yapılan toplantıda ekmeğe yeni zam kararı alındı ve 2 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2,50 liraya yükseltildi.

‘FIRINCILARIMIZIN GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK YÜKSELDİ’

Son 4 ayda ekmeğe yaklaşık yüzde 80'e yakın yapılan zammı değerlendiren Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca şunları söyledi:

“Elektrik, doğalgaz ve un fiyatlarına yapılan zamların ardından fırıncılarımızın girdi maliyetleri çok yükseldi. Biz buna bir zam demiyoruz fiyat güncellemesi diyoruz. Vatandaşımıza ekmeği ne kar ne de zarar etmeden ulaştırmanın çabasındayız. Simit fiyatlarına da yakın zamanda bir güncelleme yapılabilir” dedi.

‘YAZIK OLUYOR MİLLETİMİZE’

Öte yandan ekmeğe gelen zamma İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu tepki gösterdi.

Tozoğlu, “Şehrimizde ekmek fiyatları 2 TL’den, 2,5 TL’ye yükseldi. Gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan sonra vatandaşlarımız çoğunlukla ekmek tüketimini artırmak durumunda kaldı. Sadece bu ekmek zammından sonra 5 kişilik bir ailenin cebinden ayda ortalama 100 TL daha fazla çıkacak. Yazık oluyor milletimize. Artık ekmek aslanın ağzından çok ötede” dedi.

KONYA'DA GÜNCEL EKMEK FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

200 gram normal ve tuzsuz ekmek: 2.50 TL,

200 gram kepekli ekmek: 4 TL,

250 gram tam buğday ekmeği: 5,50 TL,

250 gram köy ekmeği: 4,50 TL,

300 gram tırnaklı pide: 6 TL,

300 gram papatya (çiçekli) ekmek: 6 TL,

500 gram Karadeniz ekmeği: 10 TL,

300 gram pişmiş tandır: 15 TL,

350 gram haşhaşlı ekmek: 16 TL,

500 gram patatesli ekmek: 15 TL,

100 gram yulaflı, ruşeymli, sütlü, çavdar, karışık ve mısırlı ekmek: 3 TL

50 gram rolli ekmek: 1,5 TL

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