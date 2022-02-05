Yemek sepeti eylemi davul zurnalarla devam ediyor

Düşük maaş oranlarını kabul etmeyen Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemi beşinci gününde davul zurnalarla devam etti. Eylemlerini bugün 8 ilde eş zamanlı olarak sürdüren esnaf kuryeler, en az 5 bin 500 TL maaş, prim ve yan haklar talep ediyor.

Sozcu.com.tr

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Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının düşük maaşları kabul etmeyerek başlattıkları eylem beşinci gününde.

Çalışanların önceki günlerde çağrıda bulundukları ‘büyük buluşma’ bugün 12.00’de pek çok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Esnaf kuryeler Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Denizli, Kütahya ve Bolu’da eylemlerine davul zurnayla devam etti.

‘MOTORLARI MAVİLİKLERE SÜRECEĞİZ’

Çalışanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada “5 Şubat’ta bütün depolardaki kuryelerle geliyoruz. Kasklarımızla motorlarımızla geliyoruz. Hakkımız için, ekmeğimiz için, alın terimiz için geliyoruz. Motorları maviliklere süreceğiz. Bu çağrıya kulak verin. Biz kazanacağız” denilmişti.

Çalışanlar, taleplerini şöyle sıralıyor:

“5 bin 500 TL maaş, prim ve yan haklar, haklarını arayan hiçbir işçi ve kuryenin işten çıkarılmaması, iş kolumuzun derhal taşımacılığa geçirilmesi ve sendikal faaliyetin güvence altına alınması.”

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