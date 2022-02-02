Yurtiçi Kargo çalışanları da kontak kapattı

HepsiJet, Scotty, Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarından sonra Yurtiçi Kargo çalışanları da düşük zam oranlarına karşı kontak kapattı. Şirketten yapılan açıklamada yıllık zam oranının yüzde 46 olduğu belirtilirken, bunun doğru olmadığını ve yapılan zammın yüzde 17 ile sınırlı kaldığını söyleyen çalışanlar eylemlerine devam ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol kazanımından sonra esnaf kuryelerin isyanı büyüyor.

Hepsi Burada’nın kargo dağıtım ağı HepsiJet, motosikletli dağıtım uygulaması Scotty çalışanları ve Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarından sonra Yurtiçi Kargo çalışanları da kontak kapattı.

“Yurtiçi Kargo yüzde 17 zammı reva gördü, biz de kendimize mücadeleyi hak gördük! Konvoylarla geliyoruz” açıklamasını yapan Yurtiçi Kargo çalışanları, bugün saat 10’da Samandıra Bölge Müdürlüğü’nde, 13:00’da ise Sarıyer Genel Merkez önünde toplanarak taleplerini dile getirecek.

Çalışanlar, dün de Pendik’teki bölge müdürlüğünde eylem yapmıştı.

‘SABİT GELİRİMİZ YOK’

Yüzde 17’lik zammı reddeden ve yüzde 40 zam talep eden Yurtiçi Kargo çalışanları, “Geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz, asgari ücretin altında çalışmaya zorlanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Yurtiçi Kargo çalışanları olarak ‘iş ortağı’ adı altında hiçbir güvencesi olmadan çalışan emekçiler olduklarını vurgulayan çalışanlar, “Parça başı ücret alıyoruz. Parça sayılarımız da birçok şubede çok düşük. Şirket ise bize yüzde 17 zammı reva gördü. Bu zam üzerine şirkete taleplerini dile getiren İstanbul Yasemin DDN Şubesi’nden 20 arkadaşımızın sözleşmesi feshedildi” açıklamasını yaptı.

Çalışanlar şöyle devam etti:

“E-ticaretten gelen parçaları bizim dağıtacağımız söylendi ama bu söz tutulmadı. Çok az parça dağıtıyoruz, sabit gelirimiz yok. Parça sayısı artırılsın, yüzde 40 zam yapılsın. Sözleşme fesihleri iptal edilsin.”

YURTİÇİ KARGO: YILLIK ZAM YÜZDE 46

Öte yandan, çalışanların dün Pendik’teki bölge müdürlüğü önündeki eyleminden sonra Yurtiçi Kargo’dan açıklama geldi.

Açıklamada “2022’de verilmesi gereken zammın erkene çekildiği” belirtilerek, “Son yapılan zam ile birlikte tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46'ya çıkarıldı. Dolayısıyla sözleşmeli statüde kargo dağıtım faaliyetinde yer alan araçların aylık kazançları performanslarına göre asgari ücretin 2,5 ve 4 katı arasında değişmektedir” ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞANLAR: ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KAZANIYORUZ

Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarına devam eden Yurtiçi Kargo çalışanları da şu yanıtı verdi:

“Yalan söylüyorsunuz. Mayıs 2021'de sadece yüzde 5 zam yaptınız, 2021 zammını Aralık 2021'e ertelediniz. O zam 2022 zammı değil ve onu da paket yoğunluğu çok olan aralık ayında değil, ocak ayında uygulamaya soktunuz. Asgari ücretin altında kazanıyoruz.”

İlginizi Çekebilir Esnaf kuryeler isyanda: Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları da eylemde

İlginizi Çekebilir Trendyol Express çalışanları kazandı

İlginizi Çekebilir Trendyol'da kontak kapatma eylemleri ülke geneline yayıldı

İlginizi Çekebilir İşte tüm ayrıntılarıyla esnaf-kurye modeli