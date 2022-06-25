Son param! Fırından iki ekmek aldım param bitti

AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da işsiz bir vatandaşın 5 liralık banknot üzerine yazdığı yazı, 3 cümlede, işsizin ve yoksulun derdine tercüman oldu.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ÜLKEDE işsizlik ve yoksulluk hergün başka türlü bir trajediyle ortaya çıkıyor. İktidar partisi AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da yaşanan olay, işsizlik ve yaşattığı ekonomik buhranı bir kez daha suratımıza çarptı. Bir vatandaşın 5 TL'lik banknot üzerine yazdığı not yürekleri burktu. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, paranın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdi. Yalım, kağıt banknotu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Yalım, “AKP'nin kalesi Konya'dan elimize ilginç bir para geçti. Bir vatandaşımız paranın üzerine; “Konya'da geçen ay işten çıkarıldım. Cebimdeki son param bu 5 lira ile (2) ekmek aldım. Ne acı :(“ diye not yazmış. Hakikaten ne acı bir durum değil mi? Bu vatandaş şimdi ne yapsın? Ne yesin? Ne içsin? Hani sosyal devlet anlayışı? Hani sizin işsizlik sigortası fonu?” diye konuştu.

Yalım: Artık belediyelerde bankamatik memur var

■ CHP'li Özkan Yalım, “Ayrıca Konya ve Kayseri gibi AKP'li belediyelere AKP'nin geçen seçimde kaybettiği belediyelerde çalışan bankamatik işçi ve memurların işe başlatıldığı ve bankamatik olarak işe gelmeden maaş aldıkları iddiaları var. Ankara'da ki üç-beş maaşlı danışmanlar yetmedi. Şimdi yerel 3-5 maaşlılar belediyelere sıçradılar'' dedi.