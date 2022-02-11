Soyer, motorine yapılan zamlarla ESHOT’un uğradığı zararı açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, motorine yapılan zamlarla iştirak şirketi ESHOT'un günlük motorin maliyetinin 1 milyon 752 bin TL'ye yükseldiğini, maliyetin hasılatı geçtiğini açıkladı. Soyer, "Uğradığımız bu zarar, sadece belediyemizin değil tüm İzmirlilerin zararıdır" dedi.

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Bir senede motorine 32 kez zam yapılırken, sadece son 3 aydaki zam oranı ise yüzde 65,41 oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, motorine gelen zamlarla ESHOT'un uğradığı zararı açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye'ne ait otobüs işletmesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün günlük motorin maliyeti 1 milyon 752 bin 930 TL'ye yükseldi. ESHOT’un günlük hasılatının ise 997 bin 486 TL olduğu açıklandı.

Tam ücretin 4,70 TL, öğrenci ücretinin 1,64 TL olduğu ESHOT'ta, biniş başına maliyetin de 9,91 TL olduğu açıklandı.

SOYER: TAKDİRİNİZE SUNUYORUM

Tunç Soyer, “Ardı arkası kesilmeyen zamların ESHOT'a yansımasını takdirinize sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi halkımızın vergileriyle ayakta duran bir kurumdur. Uğradığımız bu zarar, sadece belediyemizin değil tüm İzmirlilerin zararıdır” dedi.