Starbucks, McDonald’s ve Subway’i solladı

Uluslararası kahve zinciri Starbucks, 2021'de bin 173 yeni mağaza açtı. Yeni şube açmada sandviç devi Subway ve McDonald's'ı geride bırakan Starbucks'ın toplam mağaza sayısı 34 bini geçti.

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Kahve zinciri Starbucks mağaza sayısını artırmaya devam ediyor. 2 Ocak 2022 itibariyle, Starbucks’ın dünya genelinde 34 bin 317 açık mağazası bulunuyor ve bunların yarısı ABD’de yer alıyor.

Starbucks tarafından sağlanan yıl sonu verilerine göre, 2021 mali yılında bin 173 yeni mağaza açan şirket bir önceki yılda ise bin 404 yeni mağaza açmıştı.

2022’de ise 2 bin yeni mağaza açmayı planlayan Starbucks’ın hızlı büyümesi ABD dışında yaşanıyor. Son iki yılda Çin’de bin 200 yeni mağaza açan şirket,

bu ülkede daha fazla şube açmayı planlıyor.

Dünya çapında 38 binden fazla lokasyonda bulunan McDonald’s ise 2021 yılında 650 yeni şube açarken, 2022’de bin 800 yeni restoran açmayı planladığını duyurdu.

Sandviç zinciri Subway ise, uzun zamandır en çok lokasyona sahip fast food zinciri unvanını elinde tutuyor. Dünya çapında yaklaşık 40 bin lokasyonda bulunan Subway, 2021’de 2 binden fazla şubesini kapattı.

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