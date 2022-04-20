Starbucks’ta barista devrimi: Sendika mağaza mağaza yayılıyor

Kahve devi Starbucks'ın ABD şubelerinde işçiler sendikalaşmaya başladı. Aralık ayında tek bir mağazada başlayan sendikal örgütlenme 5 ayda 200'ü aşkın mağazaya yayıldı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) şubelerinde işçiler sendikalaşmaya başladı.

ABD’de aralık ayında New York eyaletinin Buffalo kentinde bir Starbucks mağazasında ilk sendikal çoğunluğun sağlanmasından bu yana 200’den fazla mağazanın çalışanları, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na sendika seçimi için başvurdu. 13 Nisan itibariyle 20 mağazada oylama yapılırken bunların 18’i sendika seçimlerini resmen kazandı.

‘SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYİ ENGELLEME’ SUÇLAMASI

İşçiler, Buffalo’da örgütlenme kampanyası başladığından bu yana Starbucks’a çok sayıda haksız uygulama suçlamasında bulundu. Pek çok işçi New York, Tennessee, Kuzey Karolina, Kansas ve Arizona’da sendikal örgütlenmeye misilleme olarak kovulduklarını iddia etti.

Bunun yanında Washington, New York, Kansas, Kuzey Karolina, Arizona, Tennessee ve Pennsylvania mağazalardaki işçiler, çalışma koşulları nedeniyle greve gitti veya işten atılan işçileri desteklemek için protesto mitingleri düzenledi.

Ayrıca işçiler Buffalo’da sendika seçimlerini duyurduğu anda yönetim, işçilere hayır oyu vermeleri için baskı yapmaya başladı. Bunun yanı sıra şirketin işçileri sendikalaşmaktan caydırmak için yalnızca sendikasız işçileri kapsayacak şekilde çeşitli haklar verebileceği belirtildi.

YÖNETİMİN ÇABALARINA RAĞMEN SENDİKA GİRDİ

Grev kırma ve işçileri ikna etmeye çalışma gibi pek çok yol izleyen yöneticilerin çabalarına rağmen aralık ayında ilk mağazada yapılan oylamada şirkete sendika girmiş oldu. Bunun ardından gelen zincirleme etkiyle birlikte sendika 200 mağazaya yayıldı.

Starbucks’taki sendikalaşma dalgası devam ederken, Starbucks üst yönetimi de sendikalara karşı agresif muhalefete başladı. Kısa süre önce şirketin başına dönen Starbucks’ın CEO’su Howard Schultz, şirketin sendikalaşma tehdidiyle “saldırıya uğradığını” iddia etti. Schultz, 10 Nisan tarihli bir mektupta, “Dışarıdaki işçi sendikaları Starbucks’ın nasıl olması gerektiğine dair çok farklı bir görüş sunmaya çalışıyor. Bunu herkes kabul etmeli” dedi.

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) da Starbucks’a Arizona’daki işçilere

misilleme yapılması nedeniyle iki şikayette bulundu ve savcıların Memphis’te yedi işçinin işten çıkarılmasını yasa dışı ilan etmeyi planladığı belirtildi. Starbucks sözcüsü ise tüm misilleme iddialarının “kategorik olarak yanlış” olduğunu söyledi.

MAĞAZA MAĞAZA ÖRGÜTLENDİLER

Workers United isimli sendika, örgütlenme çalışmalarını tamamladıktan sonra iyi bir bir toplu iş sözleşmesi ile çeşitli kazanımlar elde etmek istediğini açıkladı. Bu toplu sözleşmenin halihazırdaki örgütlenme hamlesini hızlandırabileceği belirtildi.

ABD’de Starbucks’a ait yaklaşık 9 bin mağaza bulunuyor. Sendika ise toplu olarak oylamaya gitmek yerine mağaza mağaza örgütlenmeye çalışıyor.

Huffington Post’un aktardığına göre, Rutgers Üniversitesi’nde emek çalışmaları alanında çalışan akademisyen Rebecca Givan konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bunun işçi liderliğindeki bir örgütlenme hareketi olduğu ve işçilerin birbirleriyle son derece iyi iletişim halinde olduğu açık. Bu yüzden biliyoruz ki, zaten bir mağazada pazarlık masasında olan işçiler, taleplerini belirlerken her yerdeki işçilerin ne istediklerini geniş bir şekilde anlamaya çalışacaklar.”

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