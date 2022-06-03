Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis’te

Stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayrimenkul satışını öngören düzenlemeleri içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Sozcu.com.tr

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Stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayrimenkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren ‘6. Yargı Paketi’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.

1 YILDAN 3 YILA ÇIKARILACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk yapanlarla, yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme suçlarının cezalarının, 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıklamıştı. Buna göre, yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileyenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Teklifte yer alan noterden tapu devri konusundaki düzenleme ile de hem tapu dairelerindeki yükün azaltılması hem de vatandaşa en yakın notere giderek işlem yapma kolaylığı sağlanmış olması hedefleniyor.

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