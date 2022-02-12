SUT fiyatları memnun etmedi: Hastanın ödediği devlet desteğinden fazla

Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) yeni fiyatlar medikal malzeme satanları memnun etmedi. Yeni açıklanan fiyatlarda devlet 800 liralık 4 adet hasta bezine 500 lira, 4 bin 400 liralık işitme cihazına ise 1500 lira destek sağlarken, geriye kalan fark vatandaşın cebinden çıkıyor.

İlker KILIÇASLAN

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Resmi Gazete’de 8 Şubat tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’yle muayene, ameliyat, tetkik, girişimsel işlemler, tıbbi malzemelerin yeni işlem puanları artırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sözleşme-protokol yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için güncellenen yeni fiyat tarifesine yaklaşık yüzde 35-75 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Yeni açıklanan SUT fiyatlarında ne döviz kuruyla işlem yapan medikal malzeme ve işitme cihazı satan firmaları ne de vatandaşı memnun etti. Yeni açıklanan fiyatlarda devletin vatandaşa verdiği desteğin az olduğu gözlendi.

‘VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKIYOR’

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren medikal ve işitme cihazı satan işyerlerini ziyaret ederek, yeni açıklanan SUT fiyatlarından memnuniyeti sordu.

Ziyaretlerde firma sahipleri açıklanan fiyatların ne vatandaşı ne de kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Güncellen yeni SUT fiyatlarının yetersizliğinden söz eden bir medikal firması sahibi, son 3 ayda döviz kuruna bağlı olarak artan fiyatlar sebebiyle vatandaşın cebinden çıkan paranın devletin ödediğinden daha fazla olduğunu ifade etti.

‘ALACAK VERECEK OLMASA KAPATACAĞIM’

Açıklanan SUT fiyatların yetersiz olduğunu söyleyen firma sahibi, “2018-2019 yılından beri devletten alacağımız var alamıyoruz. Ürünlerin fiyatları çok yüksek. Artık hastalara fiyat söylerken utanır hale geldim. SUT ödemelerini yükselttiler. Ama fark eden bir şey yok” dedi.

“4 adet hasta bezi şuanda 800 lira. Devlet bunun 500 lirasını öderken, vatandaş 300 lira cebinden ödüyor” diyen yetkili, şöyle devam etti:

“Bazı hasta bezlerinde ise vatandaşın cebinden çıkan para daha yüksek. SUT fiyatlarını kafalarına göre yükseltiyorlar. Artık vatandaşın bir çok ürüne ödediği para devletin verdiği destekten daha fazla. Birde bize geçtiğimiz aylarda feragat yapın dediler. Bende feragat yapıp zarar edeceğime, yapmayayım zarar edeyim dedim. Yapıp batacağıma yapmadan batayım daha iyi dedim. Bana birisi alacağın-vereceğin yok kapat dükkânı desin, hemen kapatacağım.”

4 BİN 400 LİRALIK CİHAZA 1500 LİRALIK DESTEK

İşitme cihazları satan bir firma yetkisi ise SUT fiyatlarındaki güncellemenin ne vatandaşı ne de kendilerini memnun ettiğini belirterek yaşanan sıkıntıyı şu cümlelerle gözler önüne serdi:

“İşitme cihazları iki katına çıktı. SUT fiyatları açıklandı ne bize, ne hastalara faydası var. Eskiden 2 bin 600 liraya sattığımız işitme cihazına devlet 1000 lira destek veriyordu. Şimdi 4 bin 600 lira olan işitme cihazına yeni açıklanan SUT fiyatlarıyla devlet 1500 lira destek veriyor. Aradaki yüksek farkı vatandaş vermek zorunda. Ama vatandaşta artık veremiyor. Taksitle satış yapmaya başladık.”

‘ARTIK ÇİN MALLARINA YÖNELDİK’

Döviz kuruna endeksli artan ürün fiyatları sebebiyle artık kaliteli ve marka ürünler satamadıklarını bu nedenle Çin mallarına yöneldiklerini söyleyen bir firma yetkilisi ise şöyle konuştu:

“Döviz kurundan kaynaklı artık ürünlerin kalitesi düştü. Şuanda daha çok Çin mallarına yönelmeye başladık. Bu nedenle sağlıkta hissedilmeyen bir düşüş var.

Mesela en basit örneği, vatandaşın gittiği özel bir hastanede Alman markalı röntgen cihazı olması gerekirken, şimdi Çin malı röntgen cihazı var. Alman marka cihaz koldaki kırığı ayrıntılı görürken, Çin malı cihaz koldaki çatlağı bile görmekte zorlanıyor.

Bu nedenle SUT fiyatlarını hem vatandaşı hem de bizi mağdur etmeyecek şekilde güncellemeleri gerekti. Yoksa önümüzdeki günlerde sağlıkta alınan hizmetin kalitesi daha da düşecek. Ürünlerin fiyatları artarken, devletin bize ve vatandaşa verdiği desteği düşürmesine bir anlam veremiyoruz.”

‘CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, SUT fiyatlarının ne satanı ne de alanı memnun etmediğini sahada gördüklerini dile getirdi.

Bakırlıoğlu açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Sektörün hiçbir kesimi kazanamıyor. Firmalar ne ürün satabiliyor nede devletten alabileceklerini alabiliyor. Vatandaş ise hasta bezini almakta zorlanırken, işitme cihazlarını taksitle almaya çalışıyor, protezlerini ise alamayıp ufak tamirlerle tekrar kullanmaya çalışıyor. Ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıyayız.

SUT’taki artışın uzun zamandan beri sıkıntı içinde olan sektöre ve vatandaşlarımıza olması gerektiği gibi yansımadığını üzülerek gördük.

Kamu hastanelerinden alacaklarını yıllardır alamayan, zor günler yaşayan, bizzat Nureddin Nebati tarafından alacaklarından feragat etmek zorunda bırakılan kalan medikal ve tıbbi cihaz sektörü can çekişmeye devam ediyor. Yurttaşlarımız kurumların verdiğinden daha fazla miktarda ödeme yapmak zorunda kalıyorlar. Gördüğümüz manzara bizlere sağlıkta devrim yaptığını söyleyen AKP iktidarının sağlık politikalarının iflas ettiğini göstermektedir.”

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