Suya gelen zamdan sonra vatandaş çeşme suyuna mahkûm

İçme suyuna gelen zamlar vatandaşı çeşme suyuna mahkûm etti. Bir damacanaya 30 TL vermek istemeyen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri damacanaları ve 5 litrelik şişeleri ormanlık alanların çevresindeki çeşmelerde doldurarak içme suyu olarak kullanıyor.

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Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu. 5 ay önce 18 liraya satılan bir markanın damacana suyu, artık 30 liradan satılır oldu.

Hal böyle olunca birçok kişi, ormanlık alanların çevresindeki çeşmelere su doldurmak için gelmeye başladı.

Sarıyer Maden Mahallesi’ndeki çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, yollarına devam ediyor.

Yanında getirdiği 6 damacana ve çok sayıda 5 litrelik şişeyi çeşmeden dolduran Yüksel Çıtak ise, “Marketten su almak istemiyoruz şu anda. Çok pahalı. Küçücük su 10 lira, damacanalar 28-30 lira. İnsanlar buradan doldurmak zorunda. Dar gelirliler ne yapsın 30 lira suya para mı versin” dedi.

‘DİĞER İNSANLARA GÜVENİP BİZ DE ALIYORUZ’

Çeşmeden doldurulan suyun içme suyu olarak kullanılıyor ancak diğer taraftan da sağlık açısından yaratacağı sakıncalar bilinmiyor.

Çıtak, “Belediye tarafından analizden geçiriliyor. Biz bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Marketlerdeki en kaliteli sulardan da çok iyi. Taşıması zor olsa da katlanıyoruz” derken; getirdiği 4 damacanaya çeşmeden içme suyu dolduran Veyis Çelik ise, “Tahlil yaptırmadık ama bilemiyorum, herkes alıyor. Diğer insanlara da güvenip kullanıyoruz” diye konuştu.

Çelik, “Son zamlardan sonra mecbur kaldık. En son aldığımızda 26 liraydı, zam gelecekti. 30 TL olmuştur şu an. Bundan önce 14 liraya falan alıyorduk. Bu suyu çaya, içmeye kullanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ZAMLARDAN SONRA ARITMA KULLANIYORLAR

Su bayisi sahibi Ahmet Çap ise, “Mazot zammından sonra, bizim 11 liraya sattığımız su 16 lira oldu” dedi.

“Biz taban fiyat uyguluyoruz, diğer firmalarla fiyatlarımız kıyaslanamaz” diyen Çap, şöyle devam etti:

“Müşteriler zamlardan sonra arıtmaya dönmeye başladı. Bazı yerlerde çeşmeden doldurmaya başladılar. Bunlar da bizi etkiliyor. Pet grubunda çok fazla zam var. Hammaddeden bu zamların olduğu söyleniyor. 12 tanesi 12 liraydı, şu an 23 lira. Boş damacana şu an 75 lira. Müşteri yeni başlayacaksa 75 lira veriyor. Olan müşteri ile devam etmek zorunda kaldık. (DHA)

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