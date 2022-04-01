‘Talih Kuşu’ kasaya atıyor

Türkiye Varlık Fonu tarafından 2020 yılı Ağustos ayında Sisal-Şans ortak grubuna devredilen Milli Piyango’nun o tarihten bu yana hiç denetlenmediği ortaya çıktı.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Türkiye Varlık Fonu tarafından 2020 yılı Ağustos ayında Sisal-Şans ortak grubuna devredilen Milli Piyango'nun 1,5 yıldır hiç denetlenmediği ortaya çıktı. TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ‘' İkramiyeler sürekli devrediyor. Yılbaşı biletleri kasaya çıkıyor. Talih Kuşu, 1.5 yıldır istediği gibi at oynatıyor. Olan da, umut peşinde koşan vatandaşa ve devletin kasasına girecek paraya oluyor” dedi.

Milli Piyango İdaresi'nin bilanço ve hesapları TBMM KİT alt komisyonunda ele alındı. Milli Piyango İdaresi'nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini hiç kullanmadığını savunan Sertel, ‘'Milli Piyango oyunları hasılat paylaşımı üzerine devredildi. Devredildiği günden bu yana Sisal-Şans ortak grubu ne kadar hasılat elde etti, söz verdiği gibi hasılatı düzenli olarak artırdı mı, bu hasılattan devletin kasasına ne kadar para girdi? Bu soruların cevapları kamuoyuyla paylaşılmıyor'' açıklaması da yaptı.

Sertel Sisal-Şans ortak grubunun resmi internet sitesinde Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto gibi bilinen oyunların haricinde onlarca farklı isimde oyun bulunduğunu da belirterek ‘'Bu oyunları çocuklar da oynayabiliyor. Amacı para kazanmak olan bir şirket, çocukları zehirleyen bir şirket haline gelmiş. Oyunların isimlerine ve içeriğine bakıldığında çocuklara yönelik konulduğu düşüncesini doğuran ve bir şekilde çocukların oynamasına müsaade eden şans oyunlarının da derhal resmi sitelerinden kaldırılması lazım” diye konuştu.

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