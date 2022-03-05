Tane ile alışveriş dönemi…

CHP Esnaf Masası heyeti, son yerel seçimde AKP’ye yüzde 62.8 oy veren Erzurum’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bir pazarcı esnafı ‘’Kiloyla satış bitti, artık taneyle satıyoruz. Vatandaş geliyor, 4 domates, 3 soğan, 2-3 elma alıp gidiyor, kilo yok, tane dönemi başladı’’ dedi.

Deniz AYHAN

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AKP'ye yüzde 62.8 oy veren Erzurum'da esnaf ve vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları CHP heyetine anlattı. Fahiş elektrik faturalarından yakan esnaf, yüksek faturalar nedeniyle işçi çıkarmak zorunda kaldıklarını söyleyip, ‘'Yoksa dükkan dönmüyor'' diye yakındı.

Heyette yer alan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ‘'Vatandaş da, esnaf da perişan'' dedi.

Erzurum Palandöken'de bir manav, vatandaşın artık meyve sebzeyi taneyle aldığını dile getirerek bir vatandaşın aldığı poşetteki sebzeleri gösterdi.

“4 PERSONELİ İŞTEN ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIM”

Manav, ‘'Kiloyla meyve sebze alma devri bitti, vatandaş ne yapsın?” diye sordu.

Elektrik faturalarında yaşanan fahiş artışlarına da değinen esnaflar artan maliyetler nedeniyle işçi çıkarmak zorunda kaldıklarını da belirterek ‘'Elektrik faturası 2 bin liraydı bu ay 7 bin 500 lira geldi. 4 personeli işten çıkarmak zorunda kaldım. Maliyetlerin altından kalkamıyorum. Dükkan dönmüyor, kazanç yok” diye yakındılar.

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