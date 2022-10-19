Tasarruf dediler lüks araçtan vazgeçmediler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki yıl bütçe ödenekleriyle sınırlı olmaksızın fiyatını ve cinsini kendisinin belirleyeceği 500 adet yeni lüks araç alacak.

Erdoğan SÜZER

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Kamudaki araç saltanatına yeni yılda yenileri ekleniyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçe yasa teklifiyle kamu kurum ve kuruluşlarına tam 3 bin 241 adet yeni taşıt satın alınarak araç filosu daha da büyütülecek. Yeni alınacak araçların 501 tanesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yetkisiyle satın alınacak 501 araçtan sadece 1 adet pick-up kamyonet için bütçe ödenekleri gözetilecek. Ancak geri kalan 500 aracın alımında bütçede belirlenen araç fiyat sınırlamalarının hiçbiri uygulanmayacak. Bu araçların cinsini, markasını, modelini ve fiyatını doğrudan bakanlık belirleyecek. Bu sayede araçların her birine sınır tanımaksızın bütçe kaynaklarından milyonlarca lira ödenecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI FİLOSU

Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı'nın araç filosuna 20 yeni araç daha katılacak. Satın alınacak araçlardan 10'u binek otomobil, 5'i minibüs 5' de panel araç olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da seneye 17 otomobil, 2 tane de 17'şer kişilik minibüs satın alacak. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı büyük çoğunluğu ambulans olmak üzere bin 250 adet taşıt alacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 575 adet, İçişleri Bakanlığı 19 adet diğer kurum ve kuruluşlar da yüzlerce yeni araç satın alacak.

Halktan 3.6 trilyon TL vergi toplanacak

Önümüzdeki yıl halktan 3 trilyon 673 milyar lira vergi toplanacak. Bu verginin 1.1 trilyon lirasını başta ücretliler olmak üzere Gelir Vergisi mükellefleri, 639 milyar lirasını şirketler ödeyecek. Ayrıca trafik, çevre ve çeşitli ihlal nedenleriyle halka 74 milyar lira ceza kesilecek. Cezaların 15.5 milyar lirasını trafikteki sürücüler ödeyecek. Değerli konut sahiplerinden 69 milyon lira vergi alınacak. İnternet alışveriş ve reklamlarından 7.2 milyar lira Dijital Hizmet, otellerde konaklayanlardan da 2.3 milyar lira Konaklama Vergisi alınacak. Alkolden 56 milyar, sigaradan 126 milyar vergi toplanacak.

Saraya günlük 18 milyon TL, Diyanet'e 98 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçesinden de Diyanet İşleri Başkanlığı'na para yağdı. Önümüzdeki yıl Diyanet'e bütçeden aktarılan kaynak yüzde 123 artırılarak 36 milyar liraya çıkacak. Böylece Diyanet'in gelecek yıl bütçeden harcayacağı günlük para 44 milyon liradan 98 milyon 385 bin liraya çıkacak. Diyanet, ödeneklerin yüzde 80.1'ini, yani yaklaşık 29 milyar lirasını imam ve diğer din adamlarının maaş ödemelerine aktaracak. Diyanet'in mal ve hizmet alımları bu yıla göre yüzde 220, yatırım bakım ve onarım gibi giderleri ise yüzde 406 oranında artacak. Bu devasa artışlar halkın yaşadığı zamların Diyanet'i de etkilediğini gösteriyor.

PERSONEL GİDERLERİ KATLANDI

Cumhurbaşkanlığı bütçesi de önümüzdeki yıl yüzde 70.6 artışla 6.6 milyar liraya çıkarıldı. Bu yıl günde 10.6 milyon lira harcanan sarayın gelecek yılki günlük bütçesi 18.1 milyon liraya çıkacak. Ödeneklerdeki en büyük artış ise yüzde 151'le personel giderlerinde yaşanacak.