TBB’den elektrik zammına dava

Türkiye Barolar Birliği, yüksek elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Barolar Birliği (TBB), yüksek elektrik zamlarının düzenlendiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararlarının iptali istemiyle dava açtı. Bugün Danıştay’a yapılan başvuruda ayrıca yürütmenin durdurulması da talep edildi.

TBB’den yapılan açıklamada, Elektriğin ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmet olduğu, bu sebeple de yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun şekilde tüketiciye sunulması gerektiği belirtildi.

‘DÜŞÜK MALİYETLİ OLMALI’

“Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereği olduğu belirtilen açıklamada kararın Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı olduğu belirtildi.

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