TBMM’de asgari ücret gündeme oturdu! ‘Neden insanların aklıyla dalga geçiyorsunuz’

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) asgari ücret tartışması yaşandı. Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama üzerinden muhalefet AKP'ye sert yüklendi, Genel Kurul'da tansiyon yükseldi.

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TBMM Genel Kurulunda asgari ücret konusu gündeme oturdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun asgari ücretlilerin durumunun ele alınacağını söylediğini hatırlatarak, “Bugün Erdoğan bunun doğru olmadığını söylüyor. 3-4 ay önce ‘Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözeriz’ dedi. İnsanlar hayat pahalılığıyla idare ediyor, neden insanların aklıyla dalga geçiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ SÖYLEDİ, BEN TEKRARLADIM”

Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “Cumhurbaşkanımız bunun yıl ortasında değerlendirileceğini söylemişti. Ben de tekrarladım” cevabını verdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öyle söylemediğini ifade etti.

“AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORUZ”

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü bir gelişme olduğu takdirde gerekenin yapılacağını aktardığını belirterek, “Aralık ayında bu görüşmeler yapılıyor. Bu noktada gerekli değerlendirmenin yapılacağını söylüyor Cumhurbaşkanı. Aynı şeyi söylüyoruz ama siz yanlış anlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI ÇARK EDİYOR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı söylediğinden vazgeçti, ben de onu takip ediyorum diyor. Değerlendireceğiz diyorsunuz. Bu ne demek. İnsanları ümitlendiriyorsunuz. Açlık sınırı altında 50 milyon insan var. İnsanları ümitlendiriyorsunuz, Cumhurbaşkanı çark ediyor. Siz de çark ediyorsunuz. Arkasında durun.”

“NE SÖZ VERİRSE YERİNE GETİRİR”

Akbaşoğlu, Usta'nın sözlerini kabul etmediklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne söz verirse yerine getireceğini ifade etti. İHA

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