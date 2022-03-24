TL’de kârlı çıktı dövizde yerinde saydı

Vadesi dolan KKM hesaplarda getiri netleşiyor. Doların üç ayda yaklaşık yüzde 27 yükselmesi TL tasarrufunu KKM’ye bağlayan yatırımcıya kazandırdı. Ancak dolar bozduranlar kur yükseldiğinde sadece parasını koruyabildi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Ekonomide tüm umutlar Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında vade dönüşlerinin döviz talebine dönüşüp dönüşmeyeceğine bağlandı. Analistlere göre vade tarihlerinde KKM'ye yeniden yatırım olmaz ve yatırımcılar ile tüzel kişiler paralarını yeniden dolara çevirirlerse kur şoku etkileri aktif hale gelebilir. Dolayısıyla şu aşamada cazibesinin korunması gerekiyor.

VERGİDEN MUAF

Peki KKM'ye ilk giren yatırımcının getirisi ne oldu? Dolar 11.67 lira seviyelerindeyken 100 bin lirayla KKM'ye geçen yatırımcının parası, kurun 14.83 seviyelerine gelmesiyle 127 bin liraya yükseldi. Fakat, dolar 11.67 lira seviyesindeyken 100 bin dolarını TL'ye dönüştürerek KKM'ye geçenler ancak ana parasını koruyabildi.

Önceki gün KKM'de teknik ayrıntıları anlatan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun verdiği detaya göre dövize geçmek isteyen vatandaşların bankaların satış kurundan değil, saat 11:00'daki Merkez Bankası'nın dönüşüm kurundan geçebilecekler. Diğer yandan dün Resmi Gazete'de yer alan karara göre dövizden TL'ye geçen kur korumalı mevduat ürününde yatırımcılar birikimlerini döviz olarak değerlendirmek isterse %0.2'lik kambiyo gider vergisinden muaf olacak.

Bu iki düzenleme sayesinde dövizden geçenlerin ana paraları korunmuş oldu. Aksi halde banka satış kurundan hesaplanıp da vergi kesintisi söz konusu olsaydı dolar cinsi ana parada ciddi zararlardan söz ediliyor olabilirdi.

Kur koruma dövizden dönenler için cazip mi?

24 Aralık günü dövizden dönüş yapıp KKM açanlar için bir hesap yapalım. Merkez Bankası'nın o gün açıkladığı 11.67 lira dolar seviyesinden TL'ye dönüp yüzde 17 faizle 3 ay vadeli KKM'ye 100 bin dolar yatırım yapan vatandaşın kazancı ne oldu? 1.167.000 TL olan ana para üç ayda 50 bin TL faiz getirisi sağlar. 3.13 liralık kur farkı ise 316 bin TL getiriye yol açar. Kur farkının 266 bin lirası Merkez Bankası tarafından ödenir. Böylelikle ana para 1.483.000 TL'ye çıkar. Yatırımcı bu parayı 14.83 liradan dolara çevirdiğinde elinde başlangıçtaki gibi 100 bin doları olur. Kur 12.10 seviyesinin altında kalsaydı faiz getirisini alabilir, dolayısıyla dolar cinsi ana parasını artırabilirdi.

Kur şoku yaşanmaması sistemin cazibesine bağlı

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, TL'nin değer kaybetmesi üzerindeki baskıyı azaltmada kullanılan tek aracın Kur Korumalı Mevduat (KKM) olduğunu ve şu aşamada cazibesinin korunması gerektiğini söyledi.

Erkan, “Vade tarihlerinde KKM'ye yeniden yatırım olmaz ve mudiler paralarını yeniden dolara çevirirlerse kur şoku etkileri aktif hale gelebilir. Sistemi cazip kılacak düzenlemeler gelmeye devam edebilir” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, KKM sisteminin 22 Mart itibarıyla 591 milyar TL büyüklüğe ulaştığını sistemin yapancı para mevduatın toplam mevduat içindeki yapını 10 puan düşürdüğünü belirtti.