TMSF, ALB İnşaat ve Ak-Süt’ü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak atandığı ALB İnşaat ve Ak-Süt Tarım'ı kapalı zarf ve açık artırma usulüyle ihale edilecek. Son teklif 22 Ağustos'ta alınacak. Muhammen bedel 131 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) FETÖ/PDY terör örgütü şoruşturması kapsamında kayyum olarak atandığı şirketlerden birini daha satışa çıkardı.

ALB İnşaat Tarım Hayvancılık ve Ak-Süt Tarım Hayvancılık şirketleri, 23 Ağustos 2022 günü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihale edilecek.

İki şirket için 131 milyon 700 bin TL muhammen bedel belirlendi. İhale için son teklifler 22 Ağustos’ta verilebilecek.

Kurum tarafından yayınlanan ilanda şu deataylara yer verildi:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Ak-Süt Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile ALB İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul

Edilmesine Dair Kanun'un 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun

134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük

Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve

açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal

takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa

çıkarılmıştır.

MALİKLER

Ak-Süt Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ

ALB İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malikler”e ait “Şartname” ekinde detay bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

“Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 131.700.000- (Yüzotuzbirmilyonyediyüzbin) TL'dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 13.170.000- (Onüçmilyonyüzyetmişbin) TL'dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

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