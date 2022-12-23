TOKİ kura sonuçları Trabzon ve Kırşehir için belli oluyor

TOKİ kura sonuçları bugün saat 10.00'dan itibaren Trabzon'da bin 254, Kırşehir'de bin 139 konut için belirlenecek. TOKİ 20-25 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 9 bini aşkın konut için gerçekleştireceği kura çekimi takvimini geçtiğimiz günlerde yayınlamış, sosyal konut projesinde kura çekimi canlı yayında www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenebileceğini duyurmuştu.

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TOKİ “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nde, 37 ilin kura sonuçları noter huzurunda tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 20-25 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 9 bin 219 konut için yapılacak kura çekimi tarihlerini duyurdu. Kura sonuçları bugün Rize kura çekimi ile belli olmaya başlayacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi, 20-25 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 9 bin 219 konut için yapılacak. 20 Aralık itibarıyla Rize başlayacak dördüncü etap kura çekilişi 25 Aralık'a kadar devam edecek.

Rize TOKİ kura çekimi 20 Aralık 2022 tarihinde,

Artvin TOKİ kura çekimi 21 Aralık 2022 tarihinde,

Yozgat TOKİ kura çekimi 20-21 Aralık 2022 tarihlerinde,

Trabzon TOKİ kura çekimi 23-24 Aralık 2022 tarihlerinde,

Kırşehir TOKİ kura çekimi 23 Aralık 2022 tarihinde,

Nevşehir TOKİ kura çekimi 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ ORTA GELİR İÇİN KONUT PROJESİ DETAYLARI AÇIKLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için yapılacak konut projesi çerçevesinde, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin bir çalışma yaptıklarını söyledi. Kurum, “İstiyoruz ki konut arzını artıralım ve yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeler yapsınlar, onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım. Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin tüm detaylarını 2023ün başı itibarıyla paylaşacağız” dedi.

Orta gelirliler için yapılacak olan konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki konut arzını artıralım ve yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeler yapsınlar, onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım. Diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire, Ankarada, İstanbulda, İzmirde yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin, bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık. İnşallah yıl sonu, 2023ün başı itibarıyla bu projemizi de aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (DHA)